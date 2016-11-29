Yol Durumu
  1. Yeni anayasa müzakerelerinde önemli gelişme
  2. O takımı taşıyan yolcu uçağı düştü

'te ve terör örgütü yan yana

Katil rejimi ve terör örgütü 'nin eş zamanlı saldırdığı muhaliflerin kontrolündeki 'te rejim ve terör örgütü 'nin bayrakları yan yana görüntülendi.

Halepte Esed ve terör örgütü yan yana
Suriye Ordusu ve Şii milisler tarafından işgal edilen 'in kuzeyinde ki iki mahalleye militanları girdi. 4.5 yıldır muhaliflerin kontrolünde olan Höllük ve Bostanpaşa semtleri bugün Ordusu ve Şii milisler tarafından PYD'ye devredildi. Devir sonrasi 300 PYD militanı Türkmen mahallelerinde kontrol noktası oluşturdu.

Bölgede yaşayan sivillerin büyük bölümü ise güneyde halen Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Inzarad, Meşhed ve Katırcı Mahallelerine geçti.

ESED-YPG İŞBİRLİĞİ
Halep'te Şeyh Maksud bölgesinde bulunan PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin silahlı kolu unsurları, rejimin saldırısıyla eş zamanlı olarak muhaliflerin denetimindeki Bustan El Başa bölgesine saldırdı.

RUS KANALI GÖRÜNTÜLEDİ
YPG, Bustan el Başa semti ve Hüllük mahallesinin güney kısmını kontrolüne aldı. Hüllük mahallesinin geri kalan kısmına da rejim güçleri girdi.

Bir Rus kanalı Esad ve YPG'nin sözde flamaları işgal edilen bölgelerde görüntüledi.
Etiketler: , , ,
  • 29 Kasım 2016, Salı 10:30
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
FatihSultan23 FatihSultan23

eşek esed yıllar dan beri bütün teröristleri barındırıyordu avrupa terörist birliğide eşek esede destek veriyordu, az kaldı onuda eşek niyetine kullanacağı pislik esed şerefsiz it.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 29.11.2016 11:46
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar