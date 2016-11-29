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Bahşiş jesti

Bahşiş jesti
ABD'nin eyaletine bağlı Spring kasabasında bir restoranda garsonluk yapan İrlandalı , hizmet ettiği İrlandalı müşterisi ile sohbet ederken iki yıldan beri ailesine hasret kaldığını, ayrıca hamile kız arkadaşını tanıştırmak için yol parası biriktirdiğini söyledi. Bunun üzerine Jeffrey adlı müşteri, 122.87 dolar gelen hesap için tam 750 dolar bahşiş bıraktı ve adisyona "Umarım bu para seni tatil için İrlanda'ya götürür" notu bıraktı. Gerek Ben Millar gerekse kız arkadaşı Taryn Keith, bu büyük jesti Facebook'tan paylaşarak, doğacak oğulları Killian'ı genç garsonun Kuzey İrlanda'da yaşayan ailesiyle tanıştırmanın coşkusunu yaşadıklarını söyledi. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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