Son dönemde Brüksel ve Ankara arasında ilişkilerin gerildiğine dikkat çeken İngiliz Times gazetesi, Yunan basınına dayandırdığı haberinde, Yunan istihbarat yetkililerinin, Türkiye'nin günde 3 bin mülteciyi Yunanistan'a geri göndermeyi planladığına dair bulgulara ulaştığını öne sürdü.

Yunanistan'ın Proto Thema gazetesine dayandırılan iddialara göre Yunan istihbarat görevlileri planın birkaç hafta içinde hayata geçirilebileceğini düşünüyor.

Atina'dan The Times'a görüş bildiren Yunan istihbarat uzmanı Athanassios Drougas, "Şu günlerde kimse Sayın Erdoğan'ı ve tahmin edilemezliğini hafife almıyor" dedi. Drougas, Erdoğan'ın son haftalardaki açıklamalarının ve Proto Thema tarafından ortaya atılan iddianın Yunan Genelkurmay Başkanlığı'nı "ciddi şekilde endişelendirdiğini" belirtti.



ERDOĞAN: KAPILAR AÇILIR

Avrupa Parlamentosu'nun geçen hafta Türkiye ile AB arasında yürütülen üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasını önermesinin ardından AB ülkelerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle demişti:

"Verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Kapıkule'ye 50 bin mülteci dayandığı zamanferyat ettiniz, 'Acaba Türkiye sınır kapılarını açarsa ne yaparız?' demeye başladınız. Bana bak, eğer daha ileri giderseniz, bu sınır kapıları da açılır bunu da bilesiniz."