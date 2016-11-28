Yol Durumu
  1. İsrail Suriye'yi vurdu

'ı mülteci korkusu sardı

Cumhurbaşkanı 'ın 'ye restinden sonra üye ülkelerde panik giderek artıyor. Türkiye'nin sınır kapılarını mülteciler için açmasından korkan Türkiye'nin günde 3 bin mülteciyi ülkelerine geri göndermeyi planladığını öne sürdü.

Yunanistanı mülteci korkusu sardı

Son dönemde Brüksel ve Ankara arasında ilişkilerin gerildiğine dikkat çeken İngiliz Times gazetesi, Yunan basınına dayandırdığı herinde, Yunan istihbarat yetkililerinin, Türkiye'nin günde 3 bin mülteciyi 'a geri göndermeyi planladığına dair bulgulara ulaştığını öne sürdü.

Yunanistan'ın Proto Thema gazetesine dayandırılan iddialara göre Yunan istihbarat görevlileri planın birkaç hafta içinde hayata geçirilebileceğini düşünüyor.

Atina'dan The Times'a görüş bildiren Yunan istihbarat uzmanı Athanassios Drougas, "Şu günlerde kimse Sayın 'ı ve tahmin edilemezliğini hafife almıyor" dedi. Drougas, Erdoğan'ın son haftalardaki açıklamalarının ve Proto Thema tarafından ortaya atılan iddianın Yunan Genelkurmay Başkanlığı'nı "ciddi şekilde endişelendirdiğini" belirtti.

ERDOĞAN: KAPILAR AÇILIR
Avrupa Parlamentosu'nun geçen hafta Türkiye ile AB arasında yürütülen üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasını önermesinin ardından AB ülkelerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle demişti:

"Verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Kapıkule'ye 50 bin mülteci dayandığı zamanferyat ettiniz, 'Acaba Türkiye sınır kapılarını açarsa ne yaparız?' demeye başladınız. Bana bak, eğer daha ileri giderseniz, bu sınır kapıları da açılır bunu da bilesiniz."
Etiketler: , ,
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi 11:23
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (8 yorum)
vardar vardar

yunan da açsın....onların hepsi...almanyaya gidecek nasıl olsa....merkel düşünsünnn....:::)))

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.11.2016 16:22
avcı avcı

aç kapıları hainler görsün.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.11.2016 14:51
xs xs

Özellikle Almanyaya yönlendirmek lazım. Görsünler Türkiye ile uğraşmanın ne demek olduğunu

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 28.11.2016 14:21
xs xs

Kesinlikle kapıları aralamak lazım bu şerefsiz Avrupa yoksa başka yola gelmez. Türkiyenin öneminin ne kadar büyük olduğunu anlasınlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 28.11.2016 14:18
ay ve yildiz ay ve yildiz

acilsin kapilar sali verin kucuk enisteyi ne halleri varsa görsunler dumbuk ''Avrupalilar''

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 28.11.2016 12:36
Haberin tüm yorumlarını okuyun (8 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar