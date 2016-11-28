ABD'nin yeni Başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Küba'ya çağrıda bulundu. Mesajında, "Küba, Küba halkı, Küba/Amerika halkı ve bir bütün olarak Amerika için daha iyi bir anlaşma yapmaya isteksiz ise, anlaşmayı sonlandıracağım" dedi.

İLİŞKİLERİN NORMALLEŞTİRİLMESİ KARARI ALINMIŞTI

Küba Devrimi'nden sonra bozulan ABD-Küba ilişkileri 50 yıl aradan sonra Obama döneminde gelişmeye başladı. Obama 50 yıl aradan sonra Kübayı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olurken, başkent Havana'da Küba Devlet Başkanı Raul Castrol ile görüştü. İki ülke arasında yapılan görüşmeler sonrası ilişkilerin normalleştirilmesi kararı alınmıştı.



TRUMP: DÜNYA ZALİM BİR DİKTATÖRÜN ÖLÜMÜNE ŞAHİT OLDU

Trump, Cuma günü hayatını kaybeden Küba lideri Fidel Castro ile ilgili yaptığı açıklamada, "Küba halkının sonunda hakettikleri özgürlüğe kavuşacağı bir gün olmasını diliyorum" demişti. Trump Fidel için de "Bugün dünya, kendi halkına yaklaşık 60 yıl baskı uygulamış zalim bir diktatörün ölümüne şahit oldu" dedi.