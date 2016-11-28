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İşte 'deki ın bilançosu!

'de salı gününden bu yana devam eden lar nedeniyle 125 kişinin yaralandığı, Hayfa'da bin 784 dairenin zarar gördüğü bildirildi.

İşte İsraildeki yangının bilançosu!

acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı Kurumu'nun yayımladığı raporda, çıkan lar sebebiyle ikisi ağır 125 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yangınların yoğun olarak görüldüğü bölge Hayfa Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise bin 784 dairenin zarar gördüğü ifade edildi.

Sayıları 500'e varan özel mülkiyetlerdeki zararın ise yaklaşık 130 milyon dolar olduğu kaydedilen açıklamada, mağdur olanlardan 270 kişinin kentteki otellerde misafir edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, belediyenin yetkisi dahilindeki arazilerden 2 bin 800 dönümün yandığı bilgisi verildi.

İsrail polis sözcüsü Micky Rosenfeld, dün, salı gününden bu yana devam eden yangınların büyük oranda kontrol altına alındığını açıklamıştı.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi 21:29
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