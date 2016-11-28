İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı Kurumu'nun yayımladığı raporda, çıkan yangınlar sebebiyle ikisi ağır 125 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yangınların yoğun olarak görüldüğü bölge Hayfa Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise bin 784 dairenin zarar gördüğü ifade edildi.

Sayıları 500'e varan özel mülkiyetlerdeki zararın ise yaklaşık 130 milyon dolar olduğu kaydedilen açıklamada, mağdur olanlardan 270 kişinin kentteki otellerde misafir edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, belediyenin yetkisi dahilindeki arazilerden 2 bin 800 dönümün yandığı bilgisi verildi.

İsrail polis sözcüsü Micky Rosenfeld, dün, salı gününden bu yana devam eden yangınların büyük oranda kontrol altına alındığını açıklamıştı.