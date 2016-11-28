İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. "İsrail hava kuvvetleri gece saatlerinde, Suriye tarafındaki Golan Tepeleri'nin güneyinde yer alan ve DEAŞ tarafından operasyon merkezi olarak kullanılan metruk bir BM binasını vurdu" ifadesi kullanılan açıklamada, vurulan binanın dün İsrail askerlerine Suriye'den düzenlendiği kaydedilen saldırıda üs olarak kullanıldığı öne sürüldü.

Dün yapılan açıklamada da İsrail ordusuna bağlı devriye ekibine Golan Tepeleri'nin güneyinde roket ve hafif silahlarla ateş açıldığı bildirilmişti. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilen saldırının ardından, İsrail ordusuna bağlı savaş uçaklarının Suriye tarafındaki ateş açılan noktaları bombaladığı kaydedilmişti. Saldırıyı, terör örgütü DEAŞ'a bağlı "Yermuk Şehitleri" adlı grubun gerçekleştirdiği ihtimali üzerinde duruluğu ifade edilmişti.