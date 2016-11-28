Fransa Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'da pek çok ülkede saptanan H5N8 virüsüne Fransa'nın kuzeyinde de rastlandığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsün, su kuşlarının avlanmasında yararlanılan 20 yaban ördeğinde 26 Kasım'da Pas-de-Calais bölgesinde yer alan Marck kentinde tespit edildiği ve yerel yetkililerin bölgede sağlık güvenliği önlemlerini artırdığı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin en büyük kanatlı hayvan üreticisi olan Fransa'nın güneybatı bölgesinde bu yılın başında yaşanan salgın nedeniyle kanatlı hayvan ihracatında sorunlar yaşanmıştı.

Son aylarda Hollanda, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerdeki yoğun kuş gribi salgınları nedeniyle, Fransa Tarım Bakanlığı ay başında pek çok ilave önlem almıştı.

Yaban kuşları, hastalığın semptomlarını göstermeden, virüsü tüyleri yardımıyla hayvan üretim çiftliklerine taşıyabiliyor.

İnsanlara bulaştığı yönünde henüz herhangi bir bulguya rastlanmayan H5N8 virüsü, 2014 yılında Avrupa'ya yayılmadan önce Asya'da milyonlarca kanatlı çiftlik hayvanının itlaf edilmesine neden olmuştu.