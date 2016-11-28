Diktatör öldü

Fidel Castro’nun hayatını kaybetmesiyle tüm dünya sarsıldı. ABD’nin çiçeği burnunda başkanı Donald Trump’ın ise Küba lideri hakkında kullandığı ifadeler şaşırttı... “Küba halkı sonunda özgürlüğüne kavuştu!”
Küba lideri Fidel Castro(90), geçtiğimiz Cuma gecesi hayatınıkaybetti. Ülkede 9 gün yas ilan edildi.Cumartesi günü yakılan Castro için4 Aralık'ta resmi tören düzenleneceği,ardından Santiago de Cuba'dakiSanta Ifigenia mezarlığına defnedileceğiöğrenildi. Ülkesini 50 yıl tek başınayöneten Castro mezun olduğu HavanaÜniversitesi'ndeki öğrenciler, okullarınınönünde toplanıp tören düzenledi.
RESMİ TÖREN 4 ARALIK'TA
Donalp Trump'ın Castro'nun ölümününardından Twitter üzerinden yayınladığı"Fidel Castro öldü" açıklamasıise dikkat çekti. Trump'ın bu açıklamasından4 saat sonra yaptığı yazılıaçıklamada da şunları söyledi:"Bugün dünya, kendi halkına yaklaşık60 yıl baskı uygulamış zalimbir diktatörün ölümüne şahit oldu.Castro'nun mirası, idam mangaları,hırsızlık, tarifsiz acılar, yoksullukve temel insan haklarının reddi oldu.Halen totaliter bir ada olan Küba'dauzun yıllardır yaşanan dehşetin sonaereceği ve mükemmel Küba halkınınsonunda hak ettikleri özgürlüğekavuşacağı bir gün olmasını diliyorum."Öte yandan Trump, seçimkampanyası döneminde Obama'nınKüba ile ilişkilerin düzeltilmesineyönelik attığı adımları eleştirmişti.
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