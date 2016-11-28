Yol Durumu
  1. Fransa'da camiye saldırı
  2. Jürgen Todenhöfer'den Türkiye konusunda Batı’ya tepki

Diktatör öldü

Fidel Castro’nun hayatını kaybetmesiyle tüm dünya sarsıldı. ’nin çiçeği burnunda başkanı Donald Trump’ın ise lideri hakkında kullandığı ifadeler şaşırttı... “Küba halkı sonunda özgürlüğüne kavuştu!”

Diktatör öldü
Küba lideri Fidel Castro (90), geçtiğimiz Cuma gecesi hayatını kaybetti. Ülkede 9 gün yas ilan edildi. Cumartesi günü yakılan Castro için 4 Aralık'ta resmi tören düzenleneceği, ardından Santiago de Cuba'daki Santa Ifigenia mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Ülkesini 50 yıl tek başına yöneten Castro mezun olduğu Havana Üniversitesi'ndeki öğrenciler, okullarının önünde toplanıp tören düzenledi.

RESMİ TÖREN 4 ARALIK'TA
Donalp Trump'ın Castro'nun ölümünün ardından Twitter üzerinden yayınladığı "Fidel Castro öldü" açıklaması ise dikkat çekti. Trump'ın bu açıklamasından 4 saat sonra yaptığı yazılı açıklamada da şunları söyledi: "Bugün dünya, kendi halkına yaklaşık 60 yıl baskı uygulamış zalim bir diktatörün ölümüne şahit oldu. Castro'nun mirası, idam mangaları, hırsızlık, tarifsiz acılar, yoksulluk ve temel insan haklarının reddi oldu. Halen totaliter bir ada olan 'da uzun yıllardır yaşanan dehşetin sona ereceği ve mükemmel Küba halkının sonunda hak ettikleri özgürlüğe kavuşacağı bir gün olmasını diliyorum." Öte yandan Trump, seçim kampanyası döneminde Obama'nın Küba ile ilişkilerin düzeltilmesine yönelik attığı adımları eleştirmişti.
Etiketler: ,
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar