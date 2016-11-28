ABD'de üniversiteye saldırı! Yaralılar var

ABD'de Ohio Devlet Üniversitesi kampüsünde yangın alarmı verilmesinden sonra dışarı çıkan öğrencilerin üzerine araç süren saldırgan gençlerin üzerine ateş açtı.
8 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, yetkililer olayda en az 8 kişinin yaralandığı açıklandı. Emniyet yetkilileri saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini açıklarken, 8 yaralıdan birinin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
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