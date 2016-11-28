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ABD'de üniversiteye saldırı! Yaralılar var

ABD'de kampüsünde silahlı saldırgan önce öğrencilerin üzerine araç sürdü daha sonra ateş açtı...

ABDde üniversiteye saldırı! Yaralılar var

ABD'de kampüsünde yangın alarmı verilmesinden sonra dışarı çıkan öğrencilerin üzerine araç süren saldırgan gençlerin üzerine ateş açtı.

ABD'de silahlı saldırı

8 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, yetkililer olayda en az 8 kişinin yaralandığı açıklandı. Emniyet yetkilileri saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini açıklarken, 8 yaralıdan birinin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi 19:09
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