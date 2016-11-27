Trump: Castro zalim bir diktatördü

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, yaşamını yitiren Küba devriminin lideri Fidel Castro'yu "zalim bir diktatör" olarak tanımlayarak, Castro'nun ölümüyle Küba halkının özgürlüğe kavuşmasını umduğunu bildirdi.

Trump, Castro'nun ölümünün ardından yaptığı yazılı açıklamada, Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Castro için sert ifadeler kullandı.

Daha önce Twitter hesabından "Fidel Castro öldü." ifadesini paylaşan Donald Trump, bu paylaşımından 3-4 saat sonra yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Bugün dünya, kendi halkına yaklaşık 60 yıl baskı uygulamış zalim bir diktatörün ölümüne şahit oldu." ifadelerine yer veren Trump, şunları kaydetti:

"Castro'nun mirası, idam mangaları, hırsızlık, tarifsiz acılar, yoksulluk ve temel insan haklarının reddi oldu. Bugünün, halen totaliter bir ada olan Küba'da uzun yıllardır yaşanan dehşetin sona ereceği ve mükemmel Küba halkının sonunda hakettikleri özgürlüğe kavuşacağı bir gün olmasını diliyorum."

"​CASTRO NEDENİYLE YAŞANAN ÖLÜMLER SİLİNEMEYECEK"

Castro nedeniyle yaşanan ölümler ve trajedilerin silinemeyeceğini belirten Trump, başkanlığı döneminde Kübalıların refah ve özgürlüğe ulaşmaları için her türlü çabayı göstereceğini de bildirdi.

Donald Trump, seçim kampanyası döneminde Obama'nın Küba ile ilişkilerin düzeltilmesine yönelik attığı adımları sert bir şekilde eleştirmişti.

Başkan Yardımcılığına seçilen Mike Pence de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "tiran" olarak nitelediği Castro'nun ölümüyle Kübalılar için yeni umutların aydınlanmaya başladığını savundu.