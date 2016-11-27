Terör örgütü DEAŞ tarafından, Çobanbey'in kırsal kesimindeki Rai'de sivilllerin bulunduğu bölgeye öğle saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar, saldırıda bazı sivillerin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıda yaralananlardan 10'u çocuk 12 sivil, sınır hattına ulaştırılarak ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek acil serviste tedaviye alındı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Terör örgütü DEAŞ yine çocukları hedef aldı
Terör örgütü DEAŞ Suriye Rai'de bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Saldırıda 10'u çocuk 12 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için Kilis'e getirldi.
Terör örgütü DEAŞ tarafından, Çobanbey'in kırsal kesimindeki Rai'de sivilllerin bulunduğu bölgeye öğle saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar, saldırıda bazı sivillerin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıda yaralananlardan 10'u çocuk 12 sivil, sınır hattına ulaştırılarak ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek acil serviste tedaviye alındı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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