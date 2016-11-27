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Terör örgütü yine çocukları hedef aldı

Terör örgütü 'de bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Saldırıda 10'u çocuk 12 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için Kilis'e getirldi.

Terör örgütü DEAŞ yine çocukları hedef aldı
'nin Bölgesi'nde sivillerin bulunduğu bölgeye, terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bazı Suriyeliler'in yaşamını yitirdiği belirtilen saldırıda yaralananlardan 10'u çocuk 12 kişi, Kilis'e getirilerek tedaviye alındı.

Terör örgütü DEAŞ tarafından, Çobanbey'in kırsal kesimindeki Rai'de sivilllerin bulunduğu bölgeye öğle saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar, saldırıda bazı sivillerin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıda yaralananlardan 10'u çocuk 12 sivil, sınır hattına ulaştırılarak ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek acil serviste tedaviye alındı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar 13:46
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