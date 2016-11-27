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Terbiyesiz!

Terbiyesiz!
Batı, son yıllarda Türkiye'yi insan haklarını çiğneyen, basın özgürlüğünü yok sayan bir ülke gibi göstermeye başladı. Görünürde FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmayan bazı Batılı gazeteciler Türkiye aleyhine akıl almaz ithamlarda bulundu. Gazeteci görünümlü provokatör , twitter hesabından, "Avrupa Birliği, uyarı için Erdoğan'ın sarayını bombalasın" diye yazdı. Birçok Türk vatandaşı, ahlak özürlü Fransız'a tepki gösterdi. Fransa'da görev yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından Saadet Oruç görünüşte psikopat imajı veren bu adama twitterdan cevap verince tartışmaların boyutu bir anda daha da ateşlendi. Jean Paul Ney bu cevap karşısında Oruç'u sadece engellemekle yetindi ve Fransız kamuoyunu yanıltarak Türkler tarafından Erdoğan'a diktatör dediği için linç edildiğini iddia etti. Oruç'a ise destek yağdı. Cumhuriyet gazetesi de suikast çağrısını görmezden gelerek Oruç'un gazeteciye hakaret ettiğini savundu.
Etiketler:
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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