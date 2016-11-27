Sevinç ve hüzün

Fidel Castro'nun ölümünün ardından Küba Devlet Televizyonu'na çıkan kardeşi Raul Castro, "Çok önemli bir lideri kaybettik" dedi. Castro'nun cenazesi vasiye üzerine dün yakıldı. Castro için 4 Aralık'ta resmi tören düzenleneceği açıklandı. Fidel Castro, akalı, purosu ve haki üniformasıyla Batıya kafa tutan devrimci olarak tanındı. Küba'yı yeniden halkına veren lider olarak gösterilen Castro, 1976 - 2008 yılları arasında devlet başkanı olarak Küba'yı yönetmişti. 2008'de devlet başkanlığını kardeşi Raul Castro'ya devreden Fidel Castro, ülkeyi 50 yıl boyunca tek parti yönetimiyle yönetmeyi başardı. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump Twitter hesabından "Fidel Castro öldü!" yazdı. Putin efsanevi lideri modern tarihin simgesi olarak tanımlarken, Çin Castro'nun sonsuza kadar yaşayacağını ilan etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, "Küba Devrimi'nin efsanevilideri Castro'nun ölümü büyük üzüntü ilekarşılanmıştır" açıklamasını yaptı.
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