Rus Lady D kazada öldü

Ünlü Rus işadamı Platon Lebedevin torunu 19 yaşındaki Diana Lebedevaİsviçre'de geçirdiğitrafik kazasındacan verdi. Azer Yagubov'un(23) kullandığılüks araç yoldançıkarak LuganoGölü'ne uçtu. Feci kazada arkadaşlarının 'Lady D' dediği Lebedeva ile Yagubov öldü. Görgü tanıkları kazanın aşırı hız sonucu meydana geldiğini söyledi. Moskova'nın 'altın gençleri' arasında gösterilen Diana lüks yaşantısını sosyal medyada gözler önüne seriyordu.
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