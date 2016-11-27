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Rus Lady D kazada öldü

Rus Lady D kazada öldü
Ünlü Rus işadamı Platon Lebedevin torunu 19 yaşındaki Diana Lebedeva İsviçre'de geçirdiği trafik kazasında can verdi. Azer Yagubov'un (23) kullandığı lüks araç yoldan çıkarak Lugano Gölü'ne uçtu. Feci kazada arkadaşlarının 'Lady D' dediği Lebedeva ile Yagubov öldü. Görgü tanıkları kazanın aşırı hız sonucu meydana geldiğini söyledi. Moskova'nın 'altın gençleri' arasında gösterilen Diana lüks yaşantısını sosyal medyada gözler önüne seriyordu.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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