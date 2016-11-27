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: Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmalıyız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüşen İran Cumhurbaşkanı , Suriye ile Irak'ta istikrarın sağlanması için Türkiye ile daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.

Ruhani: Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmalıyız

İran Cumhurbaşkanı Hasan , Suriye ile Irak'ta istikrarın tahsis edilmesi için Türkiye ile daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

Iran devlet haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, Ruhani, Tahran'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, "Bugün bölgemizde kritik bir durum yaşanıyor. Sorunların çözümünde Tahran ve Ankara'nın işbirliği ve istişaresi fark yaratabilir" dedi.

Ruhani ayrıca, "Büyük bölgesel güçler birlikte hareket edebilirse, Irak ve Suriye'deki sorunlar da dış güçlere gerek kalmadan çözüme kavuşturulur" diye konuştu.

IRAK VE SURİYE KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ
Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında yapılan görüşmelerde, Irak ve Suriye başta olmak üzere iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının hafifletilmesine çalışıldığı belirtildi.

IRNA'nın haberine göre, Çavuşoğlu, "Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin korunması hem İran ve Türkiye'nin hem de bölgesel barış ve istikrarın çıkarınadır" diye konuştu.

İran'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu, mevkidaşı Cevad Zarif'le de bir araya geldi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Çavuşoğlu'nu İran temaslarında eşlik ediyor. (BBC Türkçe)
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  • 27 Kasım 2016, Pazar 11:29
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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HAGEMANN HAGEMANN

EY IRANLI RUHANI SEN MÜSLÜMANMISIN YOKSA AMERIKALI AJANMISIN BUNA KARAR VER.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.11.2016 16:19
tesa tesa

butun hadiseler gercek oluyor, ilk önce turkiyeye karsi gelecekler sonunda bir olacaklar ve o zaman butun muslumanlar bir olacak ve hacliya savasacak ve gerci cihad dusmana karsi svasacak... allahim sen muslumanlari koru... allahim sen cok buyuksun. bu daesh gerci cihadcilar degil sahte musluman...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.11.2016 14:02
Cahit Cahit

İrana güvenmiyorum.Hiçbir zaman Türkiye'nin dostu olmadı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 27.11.2016 12:14
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