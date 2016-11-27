Moda savaşları

ABD'nin güzel First Lady'si Melania Trump modacıları karşı karşıya getirdi. Geçtiğimiz günlerde Fransız modacı Sophie Theallet, Trump'ı asla giydirmeyeceğini söylemişti. Diğer meslektaşlarını da desteğe davet eden Theallet'a cevap gecikmedi. Dünyaca ünlütasarımcı Tommy Hilfiger,"Melania Trump'ı giydirmekbenim için onurdur" dedi.Trump'ın çok zarif ve güzel birkadın olduğunu da sözlerineekleyen Hilfiger şunları söyledi:"Bence her modacı First Ladyile çalışmak ister. SophieTheallet, Donald Trump'ın siyasitutumu nedeniyle böyle birtavır aldı. Ancak bizim işimizmoda, politikayı bir kenarabırakmalıyız." Kendi stilini kendisinin belirlediğini söyleyen Trump, 26 Eylül'deki ilk başkanlık seçimi tartışmasında giydiği Roland Mouret tasarımı elbiseyle çok konuşulmuştu. Oy vermeye giderken Michael Kors'u eşinin başkanlık zaferini kutlarken ise Ralph Lauren imzalı bir tulum tercih etmişti.
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