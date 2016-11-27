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Moda savaşları

Moda savaşları
ABD'nin güzel First Lady'si modacıları karşı karşıya getirdi. Geçtiğimiz günlerde Fransız modacı Sophie Theallet, Trump'ı asla giydirmeyeceğini söylemişti. Diğer meslektaşlarını da desteğe davet eden Theallet'a cevap gecikmedi. Dünyaca ünlü tasarımcı Tommy Hilfiger, "Melania Trump'ı giydirmek benim için onurdur" dedi. Trump'ın çok zarif ve güzel bir kadın olduğunu da sözlerine ekleyen Hilfiger şunları söyledi: "Bence her modacı First Lady ile çalışmak ister. Sophie Theallet, Donald Trump'ın siyasi tutumu nedeniyle böyle bir tavır aldı. Ancak bizim işimiz moda, politikayı bir kenara bırakmalıyız." Kendi stilini kendisinin belirlediğini söyleyen Trump, 26 Eylül'deki ilk başkanlık seçimi tartışmasında giydiği Roland Mouret tasarımı elbiseyle çok konuşulmuştu. Oy vermeye giderken Michael Kors'u eşinin başkanlık zaferini kutlarken ise Ralph Lauren imzalı bir tulum tercih etmişti.
Etiketler:
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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