Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteciler için sınırların açılabileceğini söylemesinin ardından önceki akşam Neumünster'de Hıristiyan Demokrat Parti'nin bölgesel konferansında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasının iki tarafın da yararına olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle biz Avrupalıların taahhütleri yerine getirirken Türkiye'nin de aynısını yapması gerekiyor" dedi.

"TÜRKİYE'SİZ B PLANIMIZ YOK"

Ankara'nın anlaşmadan vazgeçmesi halinde alternatif bir planın olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Merkel, "B planım yok. Zor ama, hali hazırdaki planın uygulanması için çok sıkı çalışıyorum" dedi. 18 Mart 2015'de yapılan sözleşme, Türkiye'nin Yunanistan'a geçen mültecileri alması karşılığında Türk vatandaşlarına vize muafiyeti getirilmesini öngörüyor.