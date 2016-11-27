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: B planım yok

Cumhurbaşkanı 'ın AP'nin skandal kararından dolayı AB'ye rest çekmesinden sonra üye ülkeler tutuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Almanya Başkanı mülteci anlaşmanın devam etmesini savunurken, Türkiye'nin anlaşmadan vazgeçmesi halinde "B planım yok. Zor ama, hali hazırdaki planın uygulanması için çok sıkı çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Merkel: B planım yok

Cumhurbaşkanı 'ın mülteciler için sınırların açılabileceğini söylemesinin ardından önceki akşam Neumünster'de Hıristiyan Demokrat Parti'nin bölgesel konferansında konuşan Almanya Başbakanı Angela , "Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasının iki tarafın da yararına olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle biz Avrupalıların taahhütleri yerine getirirken Türkiye'nin de aynısını yapması gerekiyor" dedi.

"TÜRKİYE'SİZ B PLANIMIZ YOK"
Ankara'nın anlaşmadan vazgeçmesi halinde alternatif bir planın olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Merkel, "B planım yok. Zor ama, hali hazırdaki planın uygulanması için çok sıkı çalışıyorum" dedi. 18 Mart 2015'de yapılan sözleşme, Türkiye'nin Yunanistan'a geçen mültecileri alması karşılığında Türk vatandaşlarına vize muafiyeti getirilmesini öngörüyor.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar 14:10
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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memo memo

insallah turkiye kapilari acar o zaman gorurum atb ni

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cevapla 27.11.2016 15:53
misafir misafir

avrupalılar taahütlerini yerine getiriyorlarmış.pekiiii nerede 3 milyar avro arkasından bir üç milyar avro daha.taahütlerini yerine getiriyorlarmış.blöf yaptınız rest çektiniz.müzakereleri donduralım dediniz.hadi restinizi gördük.ya türkiye rest çektiğinde ne olacak.elinizde bir şey yok rest çekiyorsunuz.bak türkiyenin elinde 3 milyon mülteci var.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.11.2016 15:44
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