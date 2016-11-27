Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da görevli pilotların, salı ve çarşamba günü greve gideceği bildirildi.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, Lufthansa'da sendikaya bağlı pilotlara 29 Kasım Salı ve 30 Kasım Çarşamba saat 00.01 ile 23.59 arasında iş bırakma eylemi çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, salı günkü iş bırakma eyleminden ülke genelindeki kısa mesafeli ve çarşamba günü için de kısa ve uzun mesafeli tüm uçuşların etkileneceği kaydedildi.

Lufthansa temsilcileriyle bugün yapılan görüşmelerin başarısız olduğu aktarılan açıklamada, işverenin kabul edilebilir bir teklif sunmadığı ifade edildi.

Lufthansa geçen haftaki 4 günlük grev nedeniyle toplam 2 bin 755 uçuşunu iptal etmiş, bu iptallerden 345 binden fazla yolcu etkilenmişti.

Sendika, Lufthansa'dan geriye dönük son 5 yılı da kapsayan dönemde ortalama yüzde 3,66 ücret artışı talep ediyor.



