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Juventus’a Türk veliaht

İtalya’yı sarsan aşkta son perde! Juventus’un evli başkanı ile aşk yaşayan Türk manken ’ın 4 aylık hamile olduğu öne sürüldü...

Juventus’a Türk veliaht
İtalya'da deprem yaratan yasak aşk kahramanları yine dünyanın gündeminde. Ülkenin en zengin ailelerinden Agnelli'nin üyesi ve Juventus'un Başkanı (40) ile aşk yaşayan Türk manken 'ın (33) 4 aylık hamile olduğu öne sürüldü. Çiftin erkek bebek beklediği iddia edildi. Geçen yıl Bodrum'da tatil yapan Agnelli ile Akalın'ın evlilik kararı aldığı söylenmişti. İkinci kez anne olmaya hazırlanan sevgilisiyle bir fotoğraf paylaşan Agnelli'nin "2016... Her şey mümkün olacak" mesajı söylentileri alevlendirdi. Ancak Angelli ailesinin Akalın'ın 100 milyar dolarlık servete ortak olmasını istemediği iddia edildi.

AİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ
Juventus'un pazarlama müdürü Francesco Calvo'nun eşi Deniz Akalın, Andrea Agnelli ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Geçen yıl İtalyan medyasının manşetlerini süsleyen bu olay sonrası, Agnelli Ailesi de şaşkına döndü. Agnelli'nin 10 yıldır evli olduğu, iki çocuğunun annesi 38 yaşındaki İngiliz eşi Emma Winter evi terk etti. Aynı günlerde Deniz Akalın, Francesco Calvo'dan ayrıldı. Calvo, ihaneti öğrendikten sonra kulüpten 2 milyon Euro tazminat alarak ayrıldı ve FC Barcelona ile anlaştı. Andrea Agnelli'yle olan beraberliğiyle dikkatleri üzerine çeken Deniz Akalın, Türkiye'de sırasıyla Notre Dame de Sion ve Üsküdar Amerikan Lisesi'ni bitirdi. Üniversite için yurt dışını tercih eden Akalın, önce Princeton Üniversitesi'nde sanat tarihi okudu, üzerine Bocconi Üniversitesi'nde master yaptı.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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