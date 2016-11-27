Juventus’a Türk veliaht

İtalya'da deprem yaratan yasak aşk kahramanları yine dünyanın gündeminde. Ülkenin en zengin ailelerinden Agnelli'nin üyesi ve Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli (40) ile aşk yaşayan Türk manken Deniz Akalın'ın (33) 4 aylık hamile olduğu öne sürüldü. Çiftin erkek bebek beklediğiiddia edildi. Geçen yıl Bodrum'datatil yapan Agnelli ile Akalın'ın evlilikkararı aldığı söylenmişti. İkinci kez anneolmaya hazırlanan sevgilisiyle bir fotoğrafpaylaşan Agnelli'nin "2016... Herşey mümkün olacak" mesajı söylentilerialevlendirdi. Ancak Angelli ailesinin Akalın'ın 100 milyar dolarlık servete ortak olmasını istemediği iddia edildi.
AİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ
Juventus'un pazarlama müdürü Francesco Calvo'nun eşi DenizAkalın, Andrea Agnelli ileyasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.Geçen yıl İtalyan medyasınınmanşetlerini süsleyen buolay sonrası, Agnelli Ailesi de şaşkınadöndü. Agnelli'nin 10 yıldırevli olduğu, iki çocuğunun annesi38 yaşındaki İngiliz eşi EmmaWinter evi terk etti. Aynı günlerde Deniz Akalın, Francesco Calvo'dan ayrıldı. Calvo, ihaneti öğrendikten sonra kulüpten 2 milyon Euro tazminat alarak ayrıldı ve FC Barcelona ile anlaştı. Andrea Agnelli'yle olan beraberliğiyle dikkatleri üzerine çeken Deniz Akalın, Türkiye'de sırasıyla Notre Dame de Sion ve Üsküdar Amerikan Lisesi'ni bitirdi. Üniversite için yurt dışını tercih eden Akalın, önce Princeton Üniversitesi'nde sanat tarihi okudu, üzerine Bocconi Üniversitesi'nde master yaptı.
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