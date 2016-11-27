Irak'ta Sünni liderler, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis ile bir araya gelerek, mecliste onaylanan tartışmalı Haşdi Şabi yasasıyla Şii Ulusal Koalisyonunun anayasa ve ortaklık anlayışına rağmen iradesini empoze ettiğini belirtti.

Irak Meclisi'nde Sünni siyasi grupların yer aldığı Güçler Birliği Koalisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, aralarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi ve Meclis Başkanı Selim el-Cuburi'nin de yer aldığı Sünni liderler BM Irak Özel Temsilcisi Kubis ile görüşmelerinde, mecliste onaylanan tartışmalı Haşdi Şabi yasasıyla Şii Ulusal Koalisyonu'nun anayasa ve ortaklık anlayışına rağmen iradesini empoze ettiğini aktardığı ifade edildi.

Açıklamada, sözlerine yer verilen Nuceyfi, "Liderler olarak uzlaşı, ortak çalışma ve ülkenin kalkınması konularında girişimleri destekliyoruz. Büyük bir topluluğun (Sünni) temsilcileri olarak toplumumuz özellikle terör örgütü DEAŞ'in yaptıklarıyla en büyük zulmü yaşadı. Biz, vatandaşlar arasında hukuk eşitliğinden yanayız. Herhangi bir uzlaşı güven oluşturmayı gerektirir. Sünni toplumu olarak birçok anlaşma imzaladık (Şii koalisyonuyla) ancak bunlar veto edildi ve yürürlüğe girmedi." dedi.

Yaklaşık 2 yıldır bölgelerinin DEAŞ'tan geri alınmasına rağmen sivillerin silahlı grupların meni ve hükümetin vatandaşların haklarının garanti altına alamaması sonucu evlerine dönemediklerine vurgu yapan Nuceyfi, binlerce kişinin de Diyala, Saklaviyye, Rezzaze ve Samara'da kaçırıldığını kaydetti.

Hükümet tarafından konuyla ilgili inceleme komiteleri oluşturulduğunu ancak hükümetin sonuçları açıklamak istemediğini söyleyen Nuceyfi, "Geçmiş dönemde ayrıca Sünni liderler hedef alınarak dışlandı. Silahlı kuvvetler alanında denge de gözetilmedi." diye konuştu.

"Sünni toplumuna saygı duyulmadığı sürece Ulusal Koalisyon'dan (Şii) hiçbir mesajı değerlendirmeyeceğiz." diyen Nuceyfi, "Ulusal uzlaşı mektubunu da gerçek olmadığı için dikkate almayacağız. Halihazırdaki atmosfer buna teşvik edici gözükmüyor. BM Irak Özel Temsilcisi Kubis ile görüşmelere devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı Cuburi de kendilerinin ülkede ulusal uzlaşıya davet edenlerden olduklarını anlatarak, "Ancak diğer taraf (Şii koalisyonu) buna önem göstermiyor." dedi.

Sünni toplum temsilcilerinin, tartışmalı Haşdi Şabi yasasının tüm tarafların mutabakatı gerçekleşene kadar ertelenmesini istediklerini, meclisten geçmemesini talep ettikleri kaydedilen açıklamada, Şii koalisyonun ise anayasa ve ortaklık anlayışına rağmen iradelerini empoze etmek istediği belirtildi.

Açıklamada, Haşdi Şabi yasasının meclisten geçmesine neden olan Şii koalisyonuna ilişkin "Mecliste sayısal çoğunluğu kullanıp üzerinde anlaşma sağlanamayan kararı geçirmek istediler. Bu da uzlaşıya teşvik etmiyor ve geriye dönüştür" denildi.

Şii Ulusal Koalisyonu, siyasi süreçten dışlanan Sünni toplum kanaat önderleriyle uzlaşının sağlanması ileri sürülerek "ulusal uzlaşı belgesi" hazırladığı ve bunu Bağdat'taki Sünni liderlerle görüşmek istediği ifade ediliyor.

Dün meclisten geçen yasanın 4. maddesinde, "Haşdi Şabi'ye bağlı gruplar, kanun gereği Irak'ın karşı karşıya bulunabileceği güvenlik ve terör tehdidini ortadan kaldırmak, şehirlerin terör gruplarından geri alınması ve güvenliğinin sağlanması, terör grupları ve onlarla dayanışma içerisinde olanları ortadan kaldırmak için gerekli kuvveti kullanır." ifadesi yer almıştı.

Söz konusu yasa mecliste bulunan Sünni gruplar ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi'ye bağlı Vataniyye grubu tarafından kabul görmemişti.



