Suriye'de rejim güçlerinin ablukası altındaki Halep'te yerleşim yerlerini hedef alan hava saldırılarında 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 325 kişinin yaralandığı bildirildi.

Halep'teki sivil savunma ekibinin basın sorumlusu İbrahim Ebu Leys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Rus ve rejime ait savaş uçakları, Halep ilinin doğu kesimlerinde muhaliflerin denetimindeki bölgeleri yoğun bir şekilde bombaladı.'' dedi.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Sahur'da 12, Kafrm Tahan'da 6, Merce'de 4, Bab Neyrab'ta 2, Katırci'de 7, Mesekin Hanano'da 4, Beyanun, Maret el-Artik, Daret el-İzze'de birer, Kafr Bisin'de 4, Mansur'da 2, Kafr Hamra'da 2 olmak üzere 46 kişinin yaşamını yitirdiğini, 325 kişinin yaralandığını kaydeden Leys, ''Söz konusu bölgelerde enkaz altında çok sayıda ölü ve yaralı var. Yoğun saldırılar nedeniyle olay yerlerine gidemiyoruz.'' diye konuştu.

''HALEP'E 150 HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ''

Rejime ait askeri helikopterlerin de kentin muhaliflerin kontrolündeki yerleşim yerine varil bombalarıyla saldırdığını aktaran Leys, ''Sabahtan bu yana rejim ile Rus savaş uçakları Halep'e 150 hava saldırısı düzenledi. Hava saldırılarının yanı sıra rejim güçleri de karadan yerleşim yerlerine saldırdı. Kara ve hava saldırılarından dolayı halk dışarı çıkamadı.'' ifadelerini kullandı.

Halep'te yönetim karşıtlarının kontrolündeki bölgelere 15 Kasım'dan bu yana düzenlenen saldırılarında 508 sivil öldü, bin 871 sivil de yaralandı. Rejim ve destekçilerinin saldırılarında tüm hastaneler servis dışı kalırken kentte muhalif bölgelerde sadece 3 fırın çalışıyor. Yoğun bombardımandan dolayı kentte altyapı çökerken yollar da kullanılmaz hale geldi.