Futbolun beşiği taciz skandalıyla sallandı

Dünya, İngiltere’de yaşanan taciz skandalıyla şoke oldu. 3 futbolcunun küçük yaştayken teknik direktör Bennell’in istismarına uğradığını açıklaması yıldız oyuncu Rooney’i de kahretti: Bu korkunç bir şey...
Cinsel istismarın adresi bu kez İngiltere oldu. Dünya futbolunun beşiği sayılan ülkede polisi kısa süre önce gündeme gelen ve yeni itiraflarla daha da büyüyen küçük yaştakifutbolculara yönelik cinselistismar iddiaları hakkındasoruşturma başlattı. Bury ve Sheffield United'ın eski futbolcusu, 43 yaşındakiAndy Woodward'ın, futbola başladığı dönemde, yaklaşık30 yıl önce teknik direktörBarry Bennell'in cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamasıyla başlayan İngiliz futbolundaki pedofili ve cinsel istismar tartışmaları, başka futbolcuların yeniitiraflarıyla büyüdü.
ŞİKAYET YAĞIYOR
Çocukları korumak için 1884 yılında başkentLondra'da kurulanÇocuklara İşkenceyiÖnleme Derneği (NSPCC), Perşembe günü bu konuyla ilgili oluşturduğu şikayet hattına 100'denfazla telefon geldiğiniaçıklarken, polis teşkilatı da iddialarla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. AndyWoodward, Steve Waltersve Manchester City'nineski forveti David White'ınkendilerine istismardabulunduğunu iddia ettiği62 yaşındaki teknikdirektör Bennell, 1998 yılında, hakkındaki, 6 çocuklailgili cinsel suçlamalarnedeniyle 9 yıl hapis cezasıalmıştı. İzci liderliği de yapan Bennell, tahliyesinin ardından durulmadı. Sapık koç, geçen yıl Macclesfield'deki eğitimkampında bir erkek çocuğacinsel tacizde bulunmaktan 2 yıl hüküm giydi. Taciz skandallarının gün yüzüne çıkması ülkedeki herkesi derinden sarstı.
62 yaşındaki sapık koç BarryBennell'in taciz ettiği isimler bir birkonuşmaya başladı. Ülke iyice karıştı.
SUSMAYIN KONUŞUN
NSPCC'nin elçisi Manchester United kaptanı Wayne Rooney de konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Bazı arkadaşlarımın buşekilde acı çekmiş olmalarıkorkunç. Bu konuyla ilgili konuşabileceklerini bilmeleri önemli. Böylece yardımalabilirler ve sessizlikiçinde acı çekmeye devametmezler." 2001 yılından itibaren çocukları korumak için yeni kurallar getiren İngiltereFutbol Federasyonu, takımlarda genç oyuncularla iletişim halinde olacak sosyal yardım görevlilerinin bulunmasını zorunlu kılmıştı.
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