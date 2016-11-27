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un beşiği skandalıyla sallandı

Dünya, ’de yaşanan skandalıyla şoke oldu. 3 cunun küçük yaştayken teknik direktör Bennell’in istismarına uğradığını açıklaması yıldız oyuncu Rooney’i de kahretti: Bu korkunç bir şey...

Futbolun beşiği taciz skandalıyla sallandı
Cinsel istismarın adresi bu kez oldu. Dünya unun beşiği sayılan ülkede polisi kısa süre önce gündeme gelen ve yeni itiraflarla daha da büyüyen küçük yaştaki futbolculara yönelik cinsel istismar iddiaları hakkında soruşturma başlattı. Bury ve Sheffield United'ın eski futbolcusu, 43 yaşındaki Andy Woodward'ın, futbola başladığı dönemde, yaklaşık 30 yıl önce teknik direktör Barry Bennell'in cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamasıyla başlayan İngiliz futbolundaki pedofili ve cinsel istismar tartışmaları, başka futbolcuların yeni itiraflarıyla büyüdü.

ŞİKAYET YAĞIYOR
Çocukları korumak için 1884 yılında başkent Londra'da kurulan Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC), Perşembe günü bu konuyla ilgili oluşturduğu şikayet hattına 100'den fazla telefon geldiğini açıklarken, polis teşkilatı da iddialarla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Andy Woodward, Steve Walters ve Manchester City'nin eski forveti David White'ın kendilerine istismarda bulunduğunu iddia ettiği 62 yaşındaki teknik direktör Bennell, 1998 yılında, hakkındaki, 6 çocukla ilgili cinsel suçlamalar nedeniyle 9 yıl hapis cezası almıştı. İzci liderliği de yapan Bennell, tahliyesinin ardından durulmadı. Sapık koç, geçen yıl Macclesfield'deki eğitim kampında bir erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan 2 yıl hüküm giydi. skandallarının gün yüzüne çıkması ülkedeki herkesi derinden sarstı.


62 yaşındaki sapık koç Barry Bennell'in taciz ettiği isimler bir bir konuşmaya başladı. Ülke iyice karıştı.

SUSMAYIN KONUŞUN
NSPCC'nin elçisi Manchester United kaptanı Wayne Rooney de konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Bazı arkadaşlarımın bu şekilde acı çekmiş olmaları korkunç. Bu konuyla ilgili konuşabileceklerini bilmeleri önemli. Böylece yardım alabilirler ve sessizlik içinde acı çekmeye devam etmezler." 2001 yılından itibaren çocukları korumak için yeni kurallar getiren İngiltere Futbol Federasyonu, takımlarda genç oyuncularla iletişim halinde olacak sosyal yardım görevlilerinin bulunmasını zorunlu kılmıştı.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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