Fransa'da merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin cumhurbaşkanı adayının belirlendiği seçimlerin ikinci turunda François Fillon, rakibi Alain Juppe'yi geçerek yarışı kazandı.

Toplam 10 bin 229 sandıktan 7 bin 804'ünün açılmasıyla ortaya çıkan ilk sonuçlara göre, eski başbakanlardan Fillon oyların yüzde 68'ini alarak, oyların yüzde 32'sinin verildiği rakibini geride bıraktı.

Daha çok muhafazakar ve Katolik seçmenin oylarını alan Fillon, politika önerileri bakımından 1979-1990 yıllarındaki görev süresiyle, 20. yüzyılın en çok iktidarda kalan Birleşik Krallık Başbakanı Margaret Thatcher'a benzetiliyor.

Cumhuriyetçiler Partisinin 20 Kasım'da düzenlenen ilk tur aday belirleme seçimini, Fillon yüzde 44,1 ile birinci, yine eski başbakanlardan Juppe yüzde 28,6 ile ikinci sırada tamamlamıştı. İlk turda eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise yüzde 20,7 oyla üçüncü sırayı alarak partisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında saf dışı kalmış ve ikinci turda Fillon'u desteklediğini açıklamıştı.

Fransa'da iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimi 23 Nisan ve 7 Mayıs 2017'de gerçekleştirilecek.

Seçimin en güçlü adayları olarak merkez sağın adayı Fillon ve aşırı sağ Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le Pen gösteriliyor. Fransa'da henüz adayını belirlememiş olan iktidardaki Sosyalist Partiye ise kamuoyu yoklamalarında fazla şans tanınmıyor.



