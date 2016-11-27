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'da ye

'ta bir nin duvarları, Müslüman aleyhtarı sloganlar yazılarak tahrip edildi

Fransada camiye saldırı

'nın kentinin banliyösü 'taki bir ye düzenlendi.

Merignac'taki caminin duvarları, Müslüman aleyhtarı sloganlar yazılarak tahrip edildi.

Buradaki Müslüman Derneğinden yapılan açıklamada, caminin güvenlik kameralarından, saldırıyı yapan kişinin eşkalinin tespit edildiği belirtildi.

Güvenlik birimlerine saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak merkez sağ adayının belirleneceği ikinci tur yarışının düzenlendiği gün gerçekleşen bu ırkçı ve İslamofobi içeren korkak ve haince saldırıyı kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bordeaux kentinin Sosyalist Parti Senatörü Alain Ansiani de yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı. Ansiani, saldırının, merkez sağın ön seçim yarışının ikinci turunda, tahrik amacıyla bilinçli yapılmış olabileceğine dikkati çekti.

Bu arada, polis ekipleri tarafından saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve cami bölgesinde inceleme yapıldığı bildirildi.

Fransız basını, aynı caminin Ağustos 2015'te molotofkokteylli bir saldırıya hedef olduğunu duyurdu.

Fransa'da İslamofobi ile Mücadele Merkezine göre, ülkede yaşayan Müslümanlara yönelik saldırılar son yıllarda katlanarak artıyor. Ülkede çoğu Kuzey Afrikalı 5 milyona yakın Müslüman yaşıyor. Avrupa'da Müslümanların en fazla yaşadığı ülkeler arasında Fransa ilk sırada bulunuyor.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar 23:19
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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abd ye ,...... abd ye ,......

bak tepemizi attirmayin sonuc fransadaki nazileri yokederiz kasinmayin insan gibi yasayin

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cevapla 28.11.2016 00:56
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