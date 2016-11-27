Esed-PKK ve İran iş birliği!

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli milisler, Halep kent merkezinin doğusunda muhaliflerin hakimiyetindeki 5 semti ele geçirirken PYD/PKK da rejimle eş zamanlı saldırıyor.



Muhalif güçler, rejim ve İran destekli Liva Kudüs örgütü milisleriyle üç gün süren şiddetli çatışmaların ardından Halep kent merkezinin doğusundaki Hanano, Cebel Bedro, Badiin, Ayn el-Tel ve Ard el-Hamra semtlerinden tümüyle geri çekildi.



Rejim güçleri ayrıca, Bustan Başa semtinin bir bölümünü, İnzarat mahallesini ve Haydariye'ye gençlik merkezini ele geçirdi.

Muhaliflerin çekilmeleri sırasında binlerce aile rejim güçlerinden kaçarak kent merkezinin doğusunda daha iç kesimlere akın etti.

Çatışmalar, Sahur semtinin doğu kesiminde devam ediyor. Rejm güçlerinin Sahur'u ele geçirdiği iddialarını, AA muhabirine konuşan muhalif Ahrar'uş Şam sözcülerinden Ahmet Karaaali yalanladı.

Rejimin Sahur'u alması durumunda, kuşatma altındaki muhaliflerin bölgesi kuzey ve güney olarak ikiye bölünebilir.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'ye sınır Halep ili, başkent Şam'dan sonra ülkenin ikinci büyük kenti konumunda. Kent merkezinin Türkiye sınırına uzaklığı 40 kilometre. Merkezin batısını rejim, doğusunu muhalifler kontrol ediyor. Rejim kuşatmasında yaklaşık 300 bin sivilin bulunduğu doğu Halep'te İl Sağlık Müdürlüğü'nün verilerine göre, halk 94 gündür temel insani ihtiyaçlarını gideremiyor. 15 Kasım'dan bu yana rejim güçleri 500'den fazla sivili öldürürken 2 bine yakınını yaraladı. Son iki hafta içinde kentin doğusundaki tüm hastaneler ve sağlık merkezleri rejim saldırılarıyla hizmet dışı kaldı. Kentte hizmet veren yalnızca 3 fırın bulunuyor. Bölgede okulların tümü kapalı.