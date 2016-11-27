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Annem yaşıyor

Öldürüldüğü iddia edilen ’nın İngiltere’de sürgünde olan oğlu İslam Kerimov Jr. konuştu: Haberler yalan. Annem hayatta ve iyi.

Annem yaşıyor
Özbekistan'ın eylül ayında ölen lideri İslam Kerimov'un evlatlıktan reddettiği kızı 'nın (44) 5 Kasım'da zehirlenerek öldürüldüğü ve gizlice gömüldüğü iddia edildi. Ancak ülke yönetimi bu haberi doğrulayan veya yalanlayan bir açıklama yapmadı. Kerimova'nın öldürüldüğü iddiası oğlu tarafından yalanlandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da sürgünde olan İslam Kerimov Jr. (24), kız kardeşi Iman'la (18) telefonla görüştüğünü belirterek "Bana annemizin hayatta ve iyi olduğunu söyledi" dedi. Bir dönem Özbekistan'ın 'dokunulamaz' isimlerinden olan Gülnara Kerimova, son yıllarda uluslararası medyaya açıklamalarında, annesi Tatyana Kerimova ve kız kardeşi Lola'ya açıktan cephe almıştı.

2013'TEN BERİ KAYIP
Onları büyücülükle suçlayan Kerimova, ülkenin istihbarat şefinin, babasının yerinde gözü olduğunu savunmuştu. Kerimova hakkında rüşvet, kara para aklama gibi suçlamalarla soruşturma açılmıştı. Yarı çıplak fotoğrafları da babasının öfkesini artırmıştı. Bu gelişmeler sonucunda o döneme kadar babasının varisi olarak görülen Kerimova, iki yıl önce ev hapsine alınmıştı. Kerimova, babasının 2 Eylül'deki cenazesine de katılmamıştı. 2013'ten beri ortalarda görülmeyen Gülnara Kerimova'nın akıl hastanesinde tutulduğu iddia ediliyordu.
Etiketler:
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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