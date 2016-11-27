Annem yaşıyor

Özbekistan'ın eylül ayında ölen lideri İslam Kerimov'un evlatlıktan reddettiği kızı Gülnara Kerimova'nın (44) 5 Kasım'da zehirlenerek öldürüldüğü ve gizlice gömüldüğü iddia edildi. Ancak ülke yönetimi bu haberi doğrulayan veya yalanlayan bir açıklama yapmadı. Kerimova'nınöldürüldüğüiddiası oğlu tarafındanyalanlandı.İngiltere'ninbaşkenti Londra'dasürgündeolan İslamKerimov Jr.(24), kız kardeşiIman'la(18) telefonla görüştüğünü belirterek "Bana annemizin hayatta ve iyi olduğunu söyledi" dedi. Bir dönem Özbekistan'ın 'dokunulamaz' isimlerinden olan Gülnara Kerimova, son yıllarda uluslararası medyaya açıklamalarında, annesi Tatyana Kerimova ve kız kardeşi Lola'ya açıktan cephe almıştı.
2013'TEN BERİ KAYIP
Onları büyücülükle suçlayan Kerimova, ülkenin istihbarat şefinin, babasının yerinde gözü olduğunu savunmuştu. Kerimova hakkında rüşvet, kara para aklama gibi suçlamalarla soruşturma açılmıştı. Yarı çıplak fotoğrafları da babasının öfkesini artırmıştı. Bu gelişmeler sonucunda o döneme kadar babasının varisi olarak görülen Kerimova, iki yıl önce ev hapsine alınmıştı. Kerimova, babasının 2 Eylül'deki cenazesine de katılmamıştı. 2013'ten beri ortalarda görülmeyen Gülnara Kerimova'nın akıl hastanesinde tutulduğu iddia ediliyordu.
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