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Takıntılı başkan

Takıntılı başkan
ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Son derece titiz olan ve günde 30 kez ellerini yıkayan Trump, bundan sonra ne yapacağını kara kara düşünmeye başladı. Çünkü başkan olduktan sonra yılda ortalama 70 bin kez tokalaşacak. Trump'ın hijyen takıntısı nedeniyle Gizli Servis'ten yardım istediği ve jel kullanmayı düşündüğü iddia edildi. Ancak Trump'ın bilinmeyenleri bununla sınırlı kalmadı. ABD'nin milyarder başkanı Trump'ın hayatında bir kez bile ATM'den para çekmediği belirtildi. Onu en rahatsız eden şeyin ise parasının bir siyahi tarafından sayılması olduğu öğrenildi.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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