Takıntılı başkan

ABD'nin 45. Başkanı DonaldTrump ile ilgili ilginç detaylar ortayaçıktı. Son derece titiz olan ve günde30 kez ellerini yıkayan Trump,bundan sonra ne yapacağını kara karadüşünmeye başladı. Çünkü başkanolduktan sonra yılda ortalama 70bin kez tokalaşacak. Trump'ın hijyentakıntısı nedeniyle Gizli Servis'tenyardım istediği ve jel kullanmayıdüşündüğü iddia edildi. AncakTrump'ın bilinmeyenleri bununlasınırlı kalmadı. ABD'nin milyarderbaşkanı Trump'ın hayatında bir kezbile ATM'den para çekmediği belirtildi.Onu en rahatsız eden şeyin iseparasının bir siyahi tarafındansayılması olduğu öğrenildi.
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