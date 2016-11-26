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Katil 'den alçak bir karar daha!

’in, Kudüs kentinde daha önce düzenlenen tecvid ve ezan yarışmasının ödül törenini yasakladığı bildirildi.

Katil İsrailden alçak bir karar daha!

Er-Razi Kültür ve Toplum Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı Hatem Abdülkadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polisinin Kudüs'te düzenlemek istedikleri tecvid ve ezan yarışması ödül törenini "İsrail'in ezanın hoparlörle okunmasını yasaklayan yasa tasarısına karşı yapılan protestolarla ilişkili" olduğu gerekçesiyle yasakladığını belirtti.

Yarışmanın kültürel etkinlik olduğunu ve siyasetle alakası olmadığını ifade eden Abdülkadir, etkinliğin yasaklanmasını "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Olayla ilgili İsrail polisinden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "gürültüye neden olarak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasa tasarısını desteklediğini belirtmişti.

İsrail Parlamentosundaki (Knesset) dindar Yahudi partilerinden Yahudot HaTora'nın (Birleşik Tevrat) itirazı üzerine oylama ertelenmişti. Yahudot HaToralı Sağlık Bakanı Yakup Litzman, ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasının Yahudi ritüellerini de kapsayabileceği endişesi ile yasa tasarısına karşı çıktıklarını bildirmişti.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 19:19
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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tesa tesa

yansin israel kul olsun bukadar muslumanlarin kanini akitti orta doguda... bu yahudilere hicbir yardima kosmayin yansin daglari taslari bunlar dunyanin en pis insanlaridir... bosuna hitler dememis ki yahudiler en pis millet.... birakin avrupa-amerika söndursun israelin ateslerini...

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evet0
hayır0
cevapla 26.11.2016 19:44
ali ali

Olsun... İsrail de yangın çıkmasın.. sonra vergilerimizle alınan uçaklarla söndürürüz..ha israile kufretmeyide ihmal etmeyiz..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.11.2016 19:34
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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