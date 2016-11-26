Er-Razi Kültür ve Toplum Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı Hatem Abdülkadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Kudüs'te düzenlemek istedikleri tecvid ve ezan yarışması ödül törenini "İsrail'in ezanın hoparlörle okunmasını yasaklayan yasa tasarısına karşı yapılan protestolarla ilişkili" olduğu gerekçesiyle yasakladığını belirtti.

Yarışmanın kültürel etkinlik olduğunu ve siyasetle alakası olmadığını ifade eden Abdülkadir, etkinliğin yasaklanmasını "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Olayla ilgili İsrail polisinden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "gürültüye neden olarak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasa tasarısını desteklediğini belirtmişti.

İsrail Parlamentosundaki (Knesset) dindar Yahudi partilerinden Yahudot HaTora'nın (Birleşik Tevrat) itirazı üzerine oylama ertelenmişti. Yahudot HaToralı Sağlık Bakanı Yakup Litzman, ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasının Yahudi ritüellerini de kapsayabileceği endişesi ile yasa tasarısına karşı çıktıklarını bildirmişti.