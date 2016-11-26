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yanıyor

İsrail yanıyor
'de 13 noktada 22 Kasım'dan beri süren kontrol altına alınamadı. Şiddetli rüzgar ve kuraklık nedeniyle yangın yayıldı. Hayfa'da 80 bin kişi evini boşalttı. Türkiye, İsrail'e 3 adet söndürme uçağı yolladı. Ülkede "kundaklama" şüphesiyle 12 kişi gözaltına alındı. Kundaklamanın terör suçu olduğu vurgulandı.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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