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'nun vasiyeti uygulanacak!

Devrimi'nin efsanevi lideri ’nun vasiyeti uyarınca cesedinin bugün yakılacağı duyuruldu.

Fidel Castronun vasiyeti bugün gerçekleşecek!
Devlet Başkanı Raul Castro, dün gece saat 22.29'da yaşamını yitiren 'nun cesedinin, vasiyeti üzerine bugün yakılacağını açıkladı.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 14:34
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