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Bakan Çavuşoğlu'ndan ziyareti

Dışişleri Bakanı 'da Cumhurbaşkanı ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlundan kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı , Tahran'da Cumhurbaşkanı ile görüştü.

İran'a resmi ziyarette bulunan Çavuşoğlu, başkent Tahran'da ilk olarak Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede Suriye ve bölgedeki diğer konuların yanı sıra iki ülke ilişkilerinin ele alındığı bildiriliyor.

Çavuşoğlu, günübirlik ziyareti kapsamında mevkidaşı Cevad Zarif'le de bir araya gelecek.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 10:22
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