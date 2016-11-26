"Teröre Lanet, Demokrasiye Davet" adıyla yapılan gösteri, Lüksemburg'un Theatre Meydanı'nda gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ve Lüksemburg ulusal marşının okunmasıyla başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösteriye, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) başta olmak üzere farklı sivil toplum kuruluşları destek verdi.
"Kahrolsun PKK", "Kahrolsun FETÖ", "Şehitler ölmez" sloganları atılan gösteride, Türk bayraklarının yanı sıra "Terörün dili, dini, ırkı yoktur", "PKK=DEAŞ=YGP=PYD=FETÖ" ve "Avrupa'da teröre destek vermeyi bırakın" yazılı dövizler taşındı.
Suriyeli sığınmacıların da, Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla katıldığı gösteride, okunan basın açıklamasında terörle mücadele konusunda Avrupa'dan beklentiler dile getirildi.
Katılımcıların endişelerini belirtmek için toplandıkları belirtilen açıklamada, "Avrupa'nın bugün, huzurunun ve refahın güvencesi olan değerlere sırt çevirme noktasına gelmiş bulunmasını üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Bu kötü gidişe karşı sesimizi yükseltmenin, büyük Avrupa ailesinin bir parçası olan bizlerin hakkı olduğuna inanıyoruz." ifadesi yer aldı.
AB'den ve Avrupa ülkelerinden beklentilerinin, demokrasinin, insan haklarının, meşru yönetimlerin yanında yer alması olduğu vurgulanan açıklamada, "Bunun yolu da terör örgütlerine ve onları destekleyen herkese ve her kuruluşa karşı ilkeli bir duruş sergilemekten geçiyor. Kendi oluşturduğu terör örgütü listesine kendisi riayet etmeyen bir AB'nin ve üye devletlerin kimseye söyleyecek sözü kalmaz." denildi.
Demokrasiyle terörün, terör örgütleri ve teröristleri destekleme anlayışın bir arada yaşayabilmesinin mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, "PKK terör örgütünün acımasızca katlettiği, mağdur ettiği insanlar yerine teröristlerin safında yer alan Avrupa, dünyaya telkin ettiği değerlere kendisi muhtaç haline gelmiş demektir." ifadesi kullanıldı.
Gösteriye katılan Suriyeliler adına okunan açıklamada ise, "Vatanımızı terk etmek zorunda kaldık. Sizler bizlere kucaklarınızı açtınız, gönlünüzü açtınız, yurdunuzu açtınız ve bunu sadece siz yaptınız. Size teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
'TERÖRE DESTEK DEMOKRASİ MİDİR?'
Fransa'nın Strasbourg kentinde faaliyet gösteren 10 sivil toplum derneğinin ortaklığıyla Bours Meydan'ında 'Teröre Lanet Demokrasiye Evet' mitingi düzenlendi.
Mitinge Fransa'ya komşu olan Almanya ve İsviçre'den çok sayıda Türk katıldı. Mitinge bine yakın Avrupalı Türkler destek verdi. Meydanda Türk ve Fransız bayraklarını dalgalandıran Türkler taşıdıkları dövizlerde 'Terörün rengi dini yoktur', 'Terör insanlık suçudur', 'Teröre destek demokrasi midir?' yazılı dövizler taşıdı, sloganlar attı.
İki saat süren mitingde 'Kahrolsun PKK', 'Kahrolsun FETÖ', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı.
Mitinge katılanlar, Avrupa ülkelerinden terörle mücadele konusunda Türkiye'yi desteklemelerini istedi
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