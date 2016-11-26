ABD'nin uçaklı 'katliam oyunu'

Amerika Birleşik Devletlerine ait bir uçağın fotoğrafı sosyal medyada yayınlandı. Fotoğrafı paylaşılan o uçak Suriye'de sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklardan sadece biri. Ancak ortada öyle bir oyun var ki görenleri şaşkına çevirdi.

Suriye'de her gün çocuk, kadın demeden onlarca sivil ölüyor, yüzlerce insan da yaralanıyor. Suriye'ye yönelik bu saldırıları Esad rejimi ve Rus uçakları gerçekleştiriyor. Ancak öyle bir fotoğraf ortaya çıktı ki, saldırılarda Amerika Birleşik Devletlerinin rolü olduğu gün yüzüne çıktı.

Akıllarda büyük soru işaretine neden olan ve adeta delil niteliğinde olan o fotoğraf gazeteci Cristian Borys tarafından paylaşıldı. Fotoğrafta Amerika Birleşik Devletlerine ait F-18 tipi savaş uçağı var. Ama olay hiç de göründüğü gibi değil. Dikkatli bakıldığında Amerikan uçağının kanatlarında Soyvet yıldızı olduğu görülüyor. Üstelik uçağın rengi de tıpkı Rus jetleri gibi mavi. Gazeteci Borys'un iddiasına göre Amerika Birleşik Devletlerine ait F-18 uçakları mavi renge boyanıp Rus uçaklarına benzetiliyor. Borys bazı Amerikan askerlerinin ellerinde boya kutularıyla, uçağın önünde çekilmiş bu fotoğrafı, Rus medyasında da yayınladı. Amerika'nın Suriye'de insanları katlettiğini öne süren Borys bombardımanı Rus uçağına benzetilen Amerikan savaş uçakları yapıyor dedi. Uçakların renginin mavi olması da suçun ihalesini Rusya 'ya bıraktığına dikkat çekti. Fotoğrafın paylaşılması Rus medyasında büyük yankı buldu. Öte yandan Suriye'de onbinlerce sivilin katledilmesinde Amerika'nın parmağı olduğu tekrar gündeme geldi.