Yol Durumu
  1. Katil İsrail'den alçak bir karar daha!

ABD'nin uçaklı 'katliam oyunu'

Suriye'de ABD'nin kanlı oyunu bir kez daha ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait F-18 uçakları mavi renge boyanıp Rus uçaklarına benzetiliyor

ABDnin uçaklı katliam oyunu
Amerika Birleşik Devletlerine ait bir uçağın fotoğrafı sosyal medyada yayınlandı. Fotoğrafı paylaşılan o uçak Suriye'de sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklardan sadece biri. Ancak ortada öyle bir oyun var ki görenleri şaşkına çevirdi.

Suriye'de her gün çocuk, kadın demeden onlarca sivil ölüyor, yüzlerce insan da yaralanıyor. Suriye'ye yönelik bu saldırıları Esad rejimi ve Rus uçakları gerçekleştiriyor. Ancak öyle bir fotoğraf ortaya çıktı ki, saldırılarda Amerika Birleşik Devletlerinin rolü olduğu gün yüzüne çıktı.

ABD'nin uçaklı 'katliam oyunu'


ABD UÇAKLARI RUS UÇAKLARINA BENZETİLİYOR
Akıllarda büyük soru işaretine neden olan ve adeta delil niteliğinde olan o fotoğraf gazeteci Cristian Borys tarafından paylaşıldı. Fotoğrafta Amerika Birleşik Devletlerine ait F-18 tipi savaş uçağı var. Ama olay hiç de göründüğü gibi değil. Dikkatli bakıldığında Amerikan uçağının kanatlarında Soyvet yıldızı olduğu görülüyor. Üstelik uçağın rengi de tıpkı Rus jetleri gibi mavi. Gazeteci Borys'un iddiasına göre Amerika Birleşik Devletlerine ait F-18 uçakları mavi renge boyanıp Rus uçaklarına benzetiliyor. Borys bazı Amerikan askerlerinin ellerinde boya kutularıyla, uçağın önünde çekilmiş bu fotoğrafı, Rus medyasında da yayınladı. Amerika'nın Suriye'de insanları katlettiğini öne süren Borys bombardımanı Rus uçağına benzetilen Amerikan savaş uçakları yapıyor dedi. Uçakların renginin mavi olması da suçun ihalesini 'ya bıraktığına dikkat çekti. Fotoğrafın paylaşılması Rus medyasında büyük yankı buldu. Öte yandan Suriye'de onbinlerce sivilin katledilmesinde Amerika'nın parmağı olduğu tekrar gündeme geldi.

Etiketler: , , ,
  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 19:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
memo memo

serefsiz abd den hersey beklenir rus ucaginin dusurulmesinde ve 15 temmuz darbe girisiminin arkasindada bu serefsizler var

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.11.2016 20:34
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar