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’da 6.8 büyüklüğünde deprem

'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tacikistan’da 6.8 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü 'ın 40 kilometre kuzeydoğusunda, ülkenin Çin sınırına yakın Karakul bölgesinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Çin'in Sincan bölgesinde güçlü bir şekilde hissedildi.
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  • 25 Kasım 2016, Cuma 18:21
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