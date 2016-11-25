ABD Başkanı Barack Obama, ŞükranGünü öncesinde düzenlenen gelenekseltörende başkan olarak son kez iki hindiyiaffetti. Beyaz Saray'da her yıl düzenlenentörene genellikle kızları Malia ve Sasha ile katılanObama, bu kez yeğenleri Austin ve AaronRobinson'ı yanına aldı. Geçen yıllardaki törenlerdekızlarını hindiler hakkında yaptığı birçokespriyle utandırdığını belirten Obama, "Bu yılonlar programlarını ayarlayamadılar. Ama işindoğrusu, benim şakalarıma daha fazla katlanamadılar"diyerek espri yaptı. Affedilen hindiler,Virginia eyaletinde bir çiftliğe gönderildi.
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