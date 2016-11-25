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ABD Başkanı , Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel törende başkan olarak son kez iki hindiyi affetti. Beyaz Saray'da her yıl düzenlenen törene genellikle kızları Malia ve Sasha ile katılan Obama, bu kez yeğenleri Austin ve Aaron Robinson'ı yanına aldı. Geçen yıllardaki törenlerde kızlarını hindiler hakkında yaptığı birçok espriyle utandırdığını belirten Obama, "Bu yıl onlar programlarını ayarlayamadılar. Ama işin doğrusu, benim şakalarıma daha fazla katlanamadılar" diyerek espri yaptı. Affedilen hindiler, Virginia eyaletinde bir çiftliğe gönderildi.
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