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Rus gazeteden 3 kutuplu senaryo

Rus gazetesi , nin -Erdoğan-Trump işbirliğiyle kurulmasını gerektiğini kaleme aldı. Gazete aynı zamanda dünyanın bu 3 güçlü lidere ihtiyacı olduğunu yazdı.

Rus gazeteden 3 kutuplu senaryo

Rusya'nın en saygın gazetelerinden gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir , Türkiye ve ABD'nin yeni Başkanı 'ın hep birlikte dünya düzenini sağlaması gerektiğini belirtti.

"PUTİN, ERDOĞAN VE TRUMP GİBİ GÜÇLÜ LİDERLERE İHTİYAÇ VAR"
Dünyanın Putin, Erdoğan ve Trump gibi güçlü liderlere ihtiyaç duyduğunu belirten gazete, şu değerlendirmede bulundu: "Dünya tekrar güçlü liderlere gereksinim duyuyor. Rusya'da Putin, Türkiye'de Erdoğan ve Amerika'da Trump. Üçü de anlaşarak birlikte dünya düzenini sağlamalı. Peki yapabilirler mi?"
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  • 25 Kasım 2016, Cuma 08:50
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ertugrul ertugrul

islam birligini kesinlikle kurdurmazlar!! Kursak bile yonetmemize izin vermez bu itler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.11.2016 12:12
Ahmet Ahmet

Bu başlangıç ile birlikte Dünyanın huzur barış kardeşlik refah bolluk bereket ve güveni için dünyanın bütün diğer ülkelerinin de faydasına olacak olan İslam Birliği Kurulmalıdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 25.11.2016 10:14
ihsan ihsan

3. kuvvet slam birliği olmalı dünyada denge unsuru olmalı doğru olan bu

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 25.11.2016 08:55
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