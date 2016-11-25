Rus gazeteden 3 kutuplu senaryo

Rusya'nın en saygın gazetelerinden Argumentı Faktı gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın hep birlikte dünya düzenini sağlaması gerektiğini belirtti.
"PUTİN, ERDOĞAN VE TRUMP GİBİ GÜÇLÜ LİDERLERE İHTİYAÇ VAR"
Dünyanın Putin, Erdoğan ve Trump gibi güçlü liderlere ihtiyaç duyduğunu belirten gazete, şu değerlendirmede bulundu: "Dünya tekrar güçlü liderlere gereksinim duyuyor. Rusya'da Putin, Türkiye'de Erdoğan ve Amerika'da Trump. Üçü de anlaşarak birlikte dünya düzenini sağlamalı. Peki yapabilirler mi?"
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islam birligini kesinlikle kurdurmazlar!! Kursak bile yonetmemize izin vermez bu itler
Bu başlangıç ile birlikte Dünyanın huzur barış kardeşlik refah bolluk bereket ve güveni için dünyanın bütün diğer ülkelerinin de faydasına olacak olan İslam Birliği Kurulmalıdır.
3. kuvvet slam birliği olmalı dünyada denge unsuru olmalı doğru olan bu
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