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Melania’yi harcadılar

Donald Trump 20 Ocak’ta Beyaz Saray’a yerleşecek, eşi ise New York’ta kalacak. Durum böyle olunca medyasından “Zaten çok masraf oluyor. First Lady’lik kaldırılsın” sesleri yükseldi.

Melania’yi harcadılar
Dünyanın yakından takip ettiği, güzel First Lady , Beyaz Saray'a taşınmayacak. Trump'ın bu kararı Amerikan medyasında 'O halde First Lady makamı kalksın' tartışmalarını da beraberinde getirdi. 'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek görevi selefi Barack Obama'dan devralacak ve yeni evine yerleşecek. Ancak Trump bir süreliğine 'bekar hayatı' yaşayacak. Çift 10 yaşındaki oğulları Barron'ın Yukarı Batı Yakası'nda bulunan özel okulundaki eğitimi için böyle bir karar aldı. Melania Trump oğlu ile New York'taki Trump Tower'da kalacak. Melania'nın 'gerektikçe Beyaz Saray'da bulunacağı, ancak önceliğinin Barron olacağı belirtildi. Tüm bunlar konuşulurken ABD medyası First Lady'lik makamının kaldırılmasının tam zamanı olduğunu öne sürdü. Gazeteci Jack Shafer, Politico sitesindeki yazısında yeni First Lady Melania Trump'ın 'Altın Saray'da yaşamaya devam etme kararı alarak ülkeye büyük bir hizmet ettiğini savundu. Yazıda ocak ayında Beyaz Saray'dan taşınacak Michelle Obama'nın bir yıllık personel maliyetinin 1.5 milyon dolar olduğu da hatırlatıldı. Bu arada Melania Trump'ın Şükran Günü'nü de Florida'daki 58 yataklı malikanede geçireceği öğrenildi.
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