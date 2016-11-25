Melania’yi harcadılar

Dünyanın yakından takip ettiği, güzel First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'a taşınmayacak. Trump'ın bu kararı Amerikan medyasında 'O halde First Lady makamı kalksın' tartışmalarını da beraberinde getirdi. ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek görevi selefi Barack Obama'dan devralacak ve yeni evine yerleşecek. Ancak Trump bir süreliğine 'bekar hayatı' yaşayacak. Çift 10 yaşındaki oğulları Barron'ın YukarıBatı Yakası'nda bulunanözel okulundaki eğitimi içinböyle bir karar aldı. MelaniaTrump oğlu ile NewYork'taki Trump Tower'dakalacak. Melania'nın'gerektikçe Beyaz Saray'dabulunacağı, ancak önceliğininBarron olacağı belirtildi. Tümbunlar konuşulurken ABDmedyası First Lady'lik makamınınkaldırılmasının tam zamanıolduğunu öne sürdü. Gazeteci Jack Shafer, Politico sitesindeki yazısında yeni First Lady Melania Trump'ın 'Altın Saray'da yaşamaya devam etme kararı alarak ülkeye büyük bir hizmet ettiğini savundu. Yazıda ocak ayında Beyaz Saray'dan taşınacak MichelleObama'nın bir yıllık personelmaliyetinin 1.5 milyon dolarolduğu da hatırlatıldı. Bu arada Melania Trump'ın Şükran Günü'nü de Florida'daki 58 yataklı malikanede geçireceği öğrenildi.
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