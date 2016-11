Melania’yi harcadılar

yakından takip ettiği, güzel First Lady Melania Trump , Beyaz Saray'a taşınmayacak. Trump'ın bu kararı Amerikan medyasında 'O halde First Lady makamı kalksın' tartışmalarını da beraberinde getirdi. ABD 'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek görevi selefi Barack Obama'dan devralacak ve yeni evine yerleşecek. Ancak Trump bir süreliğine 'bekar hayatı' yaşayacak. Çift 10 yaşındaki oğullarıGazeteci Jack Shafer, Politico sitesindeki yazısında yeni First Lady Melania Trump'ın 'Altın Saray'da yaşamaya devam etme kararı alarak ülkeye büyük bir hizmet ettiğini savundu. Yazıda ocak ayındaBu arada Melania Trump'ın Şükran Günü'nü de Florida'daki 58 yataklı malikanede geçireceği öğrenildi.