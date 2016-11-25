Avrupa Parlamentosu 'nun dün oyladığı "Türkiye ile müzakereler dondurulmalı" kararına ilişkin Avrupa'yı uyardı. Hırvatistan'dan yapılan açıklamada, "Müzakereleri dondurma kararı AB'nin çıkarına değil" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Parlamentosunun Türkiye kararına ilişkin, "Eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır bunu da bilesiniz. Öyle kurusıkı tehditlerden ne ben anlarım ne bu millet anlar, bunu da bilesiniz" ifadelerini kullanmıştı.