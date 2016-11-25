Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Parlamentosunun Türkiye kararına ilişkin, "Eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır bunu da bilesiniz. Öyle kurusıkı tehditlerden ne ben anlarım ne bu millet anlar, bunu da bilesiniz" ifadelerini kullanmıştı.
Hırvatistan'dan AP'nin kararına tepki
AB üyesi Hırvatistan, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye ilişkin kararına tepki gösterdi. AB'yi bu konuda uyaran Dışişleri Bakanı Davor Ivo Stier,"Müzakereleri dondurma kararı AB'nin çıkarına değil" dedi.
Etiketler: Hırvatistan , Avrupa Parlamentosu
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açıl susam açıl.açılki avrupada kaos başlasın yaşasın çılgın TÜRKLER
HAYDİ ŞAHLAN TÜRKİYEE... İLERİİ...
dünya yiğit görsün
AB at gözlükle bakmayan tek ülke galiba fakat ona güvenilmez .Evlilik bile güven üzerine kurulur.Güven olmazsa evlilik biter.AB bizim kocamiz değil. Nasıl denir inceldiği yerde kopsun !!
ab yi uyaran ulkeye bak hirvat istan masalah
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