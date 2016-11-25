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  1. Erdoğan'ın çıkışından sonra AB'den ilk geri adım

'dan AP'nin kararına tepki

AB üyesi , 'nun Türkiye'ye ilişkin kararına tepki gösterdi. AB'yi bu konuda uyaran Dışişleri Bakanı Davor Ivo Stier,"Müzakereleri dondurma kararı AB'nin çıkarına değil" dedi.

AB üyesi ülkeden APnin skandal kararına tepki
, 'nun dün oyladığı "Türkiye ile müzakereler dondurulmalı" kararına ilişkin Avrupa'yı uyardı. Hırvatistan'dan yapılan açıklamada, "Müzakereleri dondurma kararı AB'nin çıkarına değil" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Parlamentosunun Türkiye kararına ilişkin, "Eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır bunu da bilesiniz. Öyle kurusıkı tehditlerden ne ben anlarım ne bu millet anlar, bunu da bilesiniz" ifadelerini kullanmıştı.
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  • 25 Kasım 2016, Cuma 15:19
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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TROYA TROYA

açıl susam açıl.açılki avrupada kaos başlasın yaşasın çılgın TÜRKLER

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evet0
hayır0
cevapla 25.11.2016 16:20
HAYDAR ALİ HAYDAR ALİ

HAYDİ ŞAHLAN TÜRKİYEE... İLERİİ...

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evet1
hayır0
cevapla 25.11.2016 15:58
vatan sever vatan sever

dünya yiğit görsün

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 25.11.2016 15:44
hasan hasan

AB at gözlükle bakmayan tek ülke galiba fakat ona güvenilmez .Evlilik bile güven üzerine kurulur.Güven olmazsa evlilik biter.AB bizim kocamiz değil. Nasıl denir inceldiği yerde kopsun !!

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evet1
hayır0
cevapla 25.11.2016 15:37
seher yeli seher yeli

ab yi uyaran ulkeye bak hirvat istan masalah

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 25.11.2016 15:26
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

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