Halep’ten dünyaya ortak çağrı

Suriye'de savaşın en kritik noktalarından birinde Esad rejimine direnmeye çalışan Halep halkı, dünyaya yardım çağrısı gönderdi. Halep İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitim Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü'nün aralarında bulunduğu kurum ve grupların ortak açıklamasında 91 gündür kuşatma altında yaşayan Halep'te, son 23 günde 2 bin 300 saldırı düzenlendiği aktarıldı. Esad rejiminin varil bombası, parça tesirli bombalar ve klor gazı kullandığı belirtilirken 8 hastane, 6 okul, 2 fırın ve 2 sivil savunma merkezinin vurulduğu kaydedildi. "Savaş başlayalı yaklaşık 6 yıl oldu ve bizler, dünyanın ne yaptığını merak ediyoruz. Savaşta 500 binden fazla kişi öldü. Suriye'de işlenen savaş suçlarını görmek için daha kaç hastanenin ve okulun bombalanması gerekiyor?" ifadelerinin yer aldığı açıklamada "Bundan daha korkunç bir durum olamaz. 2016 yılındayız ve 271 bin 536 kişi tutsak. Çok yakında bombardımanlardan ve muhtemelen açlıktan ölümle karşı karşıya geleceğiz" uyarısı yapıldı.
İNSANİ KORİDOR AÇILSIN
Ortak açıklamada insani yardım malzemelerinin ulaştırılabileceği bir koridor açılması, bu ihtimal gerçekleşmezse en azından Halep'e havadan gıda ve tıbbi malzeme atılması çağrısı yapıldı. Suriyeli Doktor Hamza el Hatib, Suriye halkının uluslararası camiadan "Esad rejiminin hava saldırılarını durdurma ya da Moskova ile Şam yönetimine diplomatik baskı yapma" taleplerini dünyaya duyurdu.
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