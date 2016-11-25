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Filtresiz gerçek

Filtresiz gerçek
Avustralyalı ünlü 'bikini yazarı' 'in fotoğrafları hayranlarını şoke etti. Dünyanın en güzel sahillerinde çektiği bikinili fotoğraflarını 'Bir Gün Bir Bikini' adlı sitesinde paylaşan Oakley kısa sürede kadınların gözdesi haline geldi. Önceki gün Avustralya'da denize giren ünlü fenomenin filtresiz fotoğrafları internete düştü. Natasha Oakley'in selülitleri tek kelimeyle hayal kırıklığı yarattı
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