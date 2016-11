53 yıldır Türkiye'yi kapısında bekleten Avrupa, müzakereleri durdurmakla tehdit ediyor. Nihai karar olmasa da, Avrupa Parlamentosu Türkiye'yle ilgili "AB müzakereleri durdurulsun" şeklinde bir karar aldı.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ: SINIR KAPILARINI AÇARIZ

Karara Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok sert tepki verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada "Daha ileri giderseniz sınır kapıları açılır" dedi.

ALMAN DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Erdoğan'ın çıkışı sonrası Almanya Dışişleri'nden bir açıklama yapıldı ve "Anlaşmanın devam edeceğini umuyoruz" denildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin göçmen anlaşmasına bağlı kalmaları gerektiğini savundu. Olağan basın toplantısında konuşan Bakanlık Sözcüsü Sawsan Chebli, "Gerçeklere bakıldığında her iki taraf da anlaşmaya sadık kalıyor ve bu her iki tarafın da çıkarına olduğu için devam edeceğini umuyoruz" ifadesini kullandı.



MERKEL'İN SÖZCÜSÜ DE AYNI İFADELERİ KULLANDI

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Ulrike Demmer, "AB-Türkiye anlaşmasını her iki taraf için de bir başarı olarak görüyoruz Ve bu anlaşmanın sürdürülmesi tüm tarafların çıkarınadır" diye konuştu.

AB SÖZLERİNİ TUTMADI

Öte yandan Türkiye'yle Avrupa Birliği arasında, kaçak göçmenlerin (özellikle Suriyelilerin) Avrupa'ya geçişini önlemek için bir anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşmaya göre Türkiye'den kaçak yollarla Avrupa'ya geçen göçmenler, tespit edilerek Türkiye'ye iade edilecekti. Bunun karşılığında ise Türkiye'den belli sayılarda mülteci kabul edilecekti.

6 MİLYAR EURO SÖZ VERDİLER, 170 MİLYON LİRA GÖNDERDİLER

Ayrıca Türkiye'ye, 3 milyon Suriyeli mülteciyi ağırladığı için 6 milyar Euro ödeme yapılacaktı, gelen para ise sadece 170 milyon Euro oldu.

TERÖRLE MÜCADELE YASASINI DEĞİŞTİRİN DEDİLER

Tüm bunların üzerine Türkiye'ye uygulanan vizenin de kaldırılması için 72 şart sunan Avrupa Birliği, bu kez de "Terörle mücadele yasasını yumuşatın" şantajında bulundu, Türkiye kabul etmeyince ve müzakerelerin durdurulması için bu yasa gerekçe gösterildi.