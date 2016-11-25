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'ın çıkışından sonra AB'den ilk geri adım

AP'nin kararına Cumhurbaşkanı 'ın "Daha ileri giderseniz sınır kapıları açılır" şeklinde cevap vermesinden sonra AB'den ilk korku sinyali geldi. Alman Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Gerçeklere bakıldığında her iki taraf da anlaşmaya sadık kalıyor ve bu her iki tarafın da çıkarına olduğu için devam edeceğini umuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Erdoğanın çıkışından sonra ABden ilk geri adım

53 yıldır Türkiye'yi kapısında bekleten Avrupa, müzakereleri durdurmakla tehdit ediyor. Nihai karar olmasa da, Türkiye'yle ilgili "AB müzakereleri durdurulsun" şeklinde bir karar aldı.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ: SINIR KAPILARINI AÇARIZ
Karara Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip çok sert tepki verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada "Daha ileri giderseniz sınır kapıları açılır" dedi.

ALMAN DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Erdoğan'ın çıkışı sonrası Dışişleri'nden bir açıklama yapıldı ve "Anlaşmanın devam edeceğini umuyoruz" denildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin göçmen anlaşmasına bağlı kalmaları gerektiğini savundu. Olağan basın toplantısında konuşan Bakanlık Sözcüsü Sawsan Chebli, "Gerçeklere bakıldığında her iki taraf da anlaşmaya sadık kalıyor ve bu her iki tarafın da çıkarına olduğu için devam edeceğini umuyoruz" ifadesini kullandı.

MERKEL'İN SÖZCÜSÜ DE AYNI İFADELERİ KULLANDI
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Ulrike Demmer, "AB-Türkiye anlaşmasını her iki taraf için de bir başarı olarak görüyoruz Ve bu anlaşmanın sürdürülmesi tüm tarafların çıkarınadır" diye konuştu.

AB SÖZLERİNİ TUTMADI
Öte yandan Türkiye'yle Avrupa Birliği arasında, kaçak göçmenlerin (özellikle Suriyelilerin) Avrupa'ya geçişini önlemek için bir anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşmaya göre Türkiye'den kaçak yollarla Avrupa'ya geçen göçmenler, tespit edilerek Türkiye'ye iade edilecekti. Bunun karşılığında ise Türkiye'den belli sayılarda mülteci kabul edilecekti.

6 MİLYAR EURO SÖZ VERDİLER, 170 MİLYON LİRA GÖNDERDİLER
Ayrıca Türkiye'ye, 3 milyon Suriyeli mülteciyi ağırladığı için 6 milyar Euro ödeme yapılacaktı, gelen para ise sadece 170 milyon Euro oldu.

TERÖRLE MÜCADELE YASASINI DEĞİŞTİRİN DEDİLER
Tüm bunların üzerine Türkiye'ye uygulanan vizenin de kaldırılması için 72 şart sunan Avrupa Birliği, bu kez de "Terörle mücadele yasasını yumuşatın" şantajında bulundu, Türkiye kabul etmeyince ve müzakerelerin durdurulması için bu yasa gerekçe gösterildi.
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  • 25 Kasım 2016, Cuma 15:07
YORUMLAR 11 yorum yapıldı

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vatansever vatansever

bekle bizi avrupaaaaaaaaaaacık

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.11.2016 17:39
H.&#199; H.Ç

Gümrük birliği anlaşmasının da gündeme getirilmesi lazım

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.11.2016 17:08
TROYA TROYA

kapıları açalım REİS.elalem bizi düşünmüyorsa bizde elalemi düşünmeyelim.

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evet2
hayır0
cevapla 25.11.2016 16:40
VURAL VURAL

Açın kapıları bunlar iyi niyetten anlamaz uğraşssın dursunlar

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evet6
hayır0
cevapla 25.11.2016 16:21
misafirrr misafirrr

ab bizim gözlerimizin içine bakarak 6 milyar euro vaad ettiler gene sözünü tutmadılar. bu Avrupalılara güvenilmez. bu yalancıların sözlerine uymayın. açın kapıları...

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 25.11.2016 15:56
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