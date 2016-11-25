İskandinavya'daki ilk imam hatip okulu Mina Hindholm'un lise bölümünün (Hindholm STX) müdürü Ahmet İhsan Deniz, kimliği belirsiz kişlerin dün gece saat 01.00 sularında okula havai fişeklerle saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.
AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Deniz, okulun bu eğitim-öğretim yılı içerisinde dört kez ırkçı saldırıların hedefi olduğunu, en son saldırının ise dün gece gerçekleştiğini belirtti.
Deniz, dün gece güvenlik kameralarının görmediği noktalardan kimliği belirsiz dört kişinin okul binasına saldırdığını, konunun yerel polis güçlerine iletildiğini kaydetti.
Okulun sıklıkla Danimarka medyasında "İslami lise" olarak adlandırılmasının ardından son dönemde ayrımcı saldırıların hedefi haline geldiğini ifade eden Deniz, yakın zamanda Danimarka Eğitim Bakanlığından üç görevlinin okulu incelemek için ziyaret ettiğini, ziyaretin ardından kendilerine okula ilişkin olumlu görüşlerin iletildiğini dile getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.