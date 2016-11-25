Avrupa'da hafta sonu Lüksemburg, Strazburg ve Viyana'da "Teröre lanet, demokrasiye evet" mitingleri düzenlenecek.

Lüksemburg'ta 26 Kasım Cumartesi günü yapılacak gösteri, Theatre Meydanı'nda saat 12:00'da başlayacak. Halk inisiyatifi ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yapılacak gösteride, Avrupa ülkelerinden terörle mücadele konusunda Türkiye'yi desteklemeleri istenecek.

"Sen olmazsan bir kişi eksik olacağız" sloganıyla, Türk vatandaşlarının geniş katılımın amaçlandığı gösteride şehitler de anılacak.

Fransa'nın Strazburg kentinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, 26 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'de Place de l'Etoile meydanında "Teröre hayır, demokrasiye evet" mitingi düzenleyecek. Geniş katılım olması beklenen mitingde, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi'ne bağlı kurumlara "teröre destek vermeyin" mesajı verilecek.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da ise 27 Kasım Pazar günü saat 14:00'de "Teröre lanet, demokrasiye evet" mitingi düzenlenecek. Avusturya Meclisi önünde gerçekleştirilecek mitingde terör örgütlerine destek veren AB ve üye ülkeler protesto edilecek.