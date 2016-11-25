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54 yıl sonra yağdı

54 yıl sonra yağdı
Japonya'nın başkentinde yaşayanlar gün içinde büyük bir sürpriz yaşadı. 'da yılın bu döneminde ortalama 10 ila 17 arasında seyreden sıcaklıklar birden düştü. 54 yıl sonra Kasım ayında kar yağmaya başladı. Beklenmedik yağışıla birlikte Tokyo ulaşımında çeşitli aksaklıklar yaşandı, uluslararası haber ajansları dünyaya birçok fotoğraf servis etti. Şemsiyelerini kapanlar bisikletle gezintiye çıktı. Yağışa şehrin üstünden geçen soğuk hava dalgasının neden olduğu belirtildi. Hava sıcaklığının 0 derecenin üstünde seyretmesi nedeniyle kar tutmadı. Japon Meteoroloji servisi, kent sakinlerine yollarda buzlanma olabileceği yönünde bir uyarı yayınladı. Tokyo'ya Kasım ayında en son kar 1962 yılında yağmıştı.
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