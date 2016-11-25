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1.93’lük inek

1.93’lük inek
ABD'deki adlı ineği görenler gözlerine inanamıyor. 'Kutsal İnek' lakaplı 1.93 boyundaki dev hayvan tam 1 ton ağırlığında... Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en büyük ineği; 380 litre su içiyor ve 45 kilo saman tüketiyor. Günde 170 kilo süt vererek sahibinin de yüzünü güldürüyor.
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