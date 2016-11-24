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Trump Times

ABD Başkanı , muhabirleriyle bir araya geldi. ‘Samimi’ bir havada geçen toplantıda Trump, gazetenin sahibi Sulzberger’in yanında oturdu ve “Geçmişte size saygım vardı ama artık doğruları yazmıyorsunuz” dedi!..

Trump Times
ABD'nin başkanlık seçimleri boyunca Hillary Clinton'ı destekleyen , 'ı ağırladı. Trump, ziyaret öncesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımda doğru olmayan haberler yapan New York Times ile görüşmemi iptal ettim" ifadelerini kullandı. Bu tweetten birkaç saat sonra, "Görüşme yapılacak, dört gözle bekliyorum" diye yazdı. Trump gazeteyi ziyaretinde, NYT'nin açık görüş sayfası çalışanları, editörler, üst düzey yöneticileri ve sahibi Arthur Sulzberger ile bir araya geldi. Midtown'daki gazete binasında yapılan ve 75 dakika süren görüşmenin samimi bir ortamda geçtiği ifade edildi. Ziyarette, ibadet, fikir ve basın özgürlüğünü düzenleyen ABD Anayasası'nın 1. maddesi, yeni kabine, Filistin-İsrail barışı ve Suriye gibi başlıklar ele alındı. Trump, Sulzberger'in yanında oturdu. Bir ara elini Sulzberger'ın bacağına koyan Trump "Gazeteye çok büyük saygım vardı. Artık doğruları yazmıyorsunuz. Çok kaba muamele gördüğümü düşünüyorum" dedi. Ayrıca gazete için "Maalesef okuyorum. Okumasaydım 20 yıl daha uzun yaşardım" yorumunu yaptı. Ziyaretinde Filistin sorununa da değinen Trump, kızı Ivanka Trump'ın eşi Yahudi asıllı damadı için "Jared Kushner, İsrailliler ve Filistinliler arasında barışa yardımcı olabilir" dedi. Ayrıca başkan olduğunda Hillary Clinton'u yargılayıp hapse göndereceği şeklindeki sözünü geri çektiğini açıkladı.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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