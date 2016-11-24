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Tarihi detay

Tarihi detay
Merkezi Londra'da bulunan ünlü müzayede şirketi Sothebys'de 6 Aralık'ta satışa çıkacak olan 1730 yapımı haritada ilginç bir detay var. Amerika kıtasının çizildiği haritanın sol tarafında yeni dünya olarak Amerika'dan, sağ tarafında ise eski dünyayı temsilen yer alan sahnelerden birinde Osmanlı Türk'ü ile bir Afrikalı'nın sohbeti dikkat çekti.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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