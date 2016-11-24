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Özbek prensese derin suikast

Özbekistan’ın lideri olacağına kesin gözüyle bakılan merhum Cumhurbaşkanı ’un kızı ’nın zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

Özbek prensese derin suikast
Özbekistan'ı 27 yıldır demir yumrukla yöneten merhum Cumhurbaşkanı 'un yerine geçeceği iddia edilen kızı Gülnara Kerimova'nın (44) bir suikaste kurban gittiği ileri sürüldü. Özbek basını, bir gizli servis görevlisine dayandırdığı iddiaya göre Kerimova zehirlenerek öldürüldüğünü ve 5 Kasım'da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te toprağa verildiğini yazdı.

MEZARI TAHRİP EDİLDİ
Mezarın başka biri tarafından bulunmaması için de yerle bir edildiği öne sürüldü. Aylardır kamuoyunun karşısına çıkmayan Kerimova, babasının Eylül ayındaki cenaze törenine de katılmamıştı. Güzel prensesin, Başkanlık koltuğuna oturan Şevket Mirziyoyev tarafından akıl hastanesine kapatıldığı öne sürülmüştü. Bir dönemin 'dokunulamaz' isimlerinden olan Gülnara, bir süre önce medyaya yaptığı açıklamalarda koltuğu kaptırmak istemediği kız kardeşi 38 yaşındaki Lola'ya açıktan cephe almıştı.

ABD'YE KAFA TUTMUŞTU
Karşısına çıkmayan Kerimova, babasının Eylül ayındaki cenaze törenine de katılmamıştı. Güzel prensesin, Başkanlık koltuğuna oturan Şevket Mirziyoyev tarafından akıl hastanesine kapatıldığı öne sürülmüştü. Bir dönemin 'dokunulamaz' isimlerinden olan Gülnara, bir süre önce medyaya yaptığı açıklamalarda koltuğu kaptırmak istemediği kız kardeşi 38 yaşındaki Lola'ya açıktan cephe almıştı.

BABASI AFOROZ ETMİŞTİ
2013'te Özbekistan Gizli Servis Şefi Rüstem İnoyatov, Gülnara Kerimova'nın, çıplak fotoğraflarını babasına verdi. Bu yüzden aforoz edildi. Güzel prenses, oğlu İslam ve kızı İman'la birlikte ev hapsine alındı.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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