Özbek prensese derin suikast

Özbekistan'ı 27 yıldır demir yumrukla yöneten merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un yerine geçeceği iddia edilen kızı Gülnara Kerimova'nın (44) bir suikaste kurban gittiği ileri sürüldü. Özbek basını, bir gizli servis görevlisine dayandırdığı iddiaya göre Gülnara Kerimova zehirlenerek öldürüldüğünü ve 5 Kasım'da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te toprağa verildiğini yazdı.
MEZARI TAHRİP EDİLDİ
Mezarın başka biri tarafından bulunmaması için de yerle bir edildiği öne sürüldü. Aylardır kamuoyunun karşısına çıkmayan Kerimova, babasının Eylül ayındaki cenaze törenine de katılmamıştı. Güzel prensesin, Başkanlık koltuğuna oturan Şevket Mirziyoyev tarafından akıl hastanesine kapatıldığı öne sürülmüştü. Bir dönemin 'dokunulamaz' isimlerinden olan Gülnara, bir süre önce medyaya yaptığı açıklamalarda koltuğu kaptırmak istemediği kız kardeşi 38 yaşındakiLola'ya açıktan cephe almıştı.
ABD'YEKAFA TUTMUŞTU
Karşısına çıkmayan Kerimova, babasının Eylül ayındaki cenaze törenine de katılmamıştı. Güzel prensesin, Başkanlık koltuğuna oturan Şevket Mirziyoyev tarafından akıl hastanesine kapatıldığı öne sürülmüştü. Bir dönemin 'dokunulamaz' isimlerinden olan Gülnara, bir süre önce medyaya yaptığı açıklamalarda koltuğu kaptırmak istemediği kız kardeşi 38 yaşındakiLola'ya açıktan cephe almıştı.
BABASIAFOROZETMİŞTİ
2013'te Özbekistan Gizli Servis Şefi Rüstem İnoyatov, Gülnara Kerimova'nın, çıplak fotoğraflarını babasına verdi. Bu yüzden aforoz edildi. Güzel prenses, oğlu İslam ve kızı İman'la birlikte ev hapsine alındı.
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