Orta Amerika ülkesi El Salvador'un güneyindeki Triunfo Limanı'nın 153 kilometre güneybatısında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, 7,2 büyüklüğündeki depremin 33 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Ülkenin sivil savunma yetkilileri, ilk belirlemelere göre depremin can veya mal kaybına neden olmadığını bildirdi.

Yerel medyada çıkan haberlerde depremin ardından tsunami uyarısı yapıldığı ifade edildi.