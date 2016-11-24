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'da 7.2 büyüklüğünde

Aralarında , Honduras, , gibi ülkelerin de bulunduğu bölgesinde 7.2 şiddetinde meydana geldi. 'da tsunami uyarısı yapıldı.

Orta Amerikada 7.2 büyüklüğünde deprem

ülkesi 'un güneyindeki Triunfo Limanı'nın 153 kilometre güneybatısında 7,2 büyüklüğünde meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, 7,2 büyüklüğündeki depremin 33 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Ülkenin sivil savunma yetkilileri, ilk belirlemelere göre depremin can veya mal kaybına neden olmadığını bildirdi.

Yerel medyada çıkan haberlerde depremin ardından tsunami uyarısı yapıldığı ifade edildi.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe 22:32
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