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Hızlı yedi genç öldü

Hızlı yedi genç öldü
Japonya'da yerel ürünlerin tanıtımı için hızlı yemek yeme yarışması düzenlendi. 15 yarışmacıya, beş onigiri (pirinç topları) yemeleri için üç dakika verildi. 23 yaşındaki genç, beşinci pilav topunu yedikten sonra fenalaştı. Boğulan yarışmacı hastanede hayatını kaybetti. Uzmanlar, çok hızlı yemek yemenin boğulmanın yanı sıra, mide ve yemek borusuna zarar verme riskini barındırdığı konusunda uyarılarda bulundu.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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